Más de 66.600 menores andaluces se benefician del Plan Veo en sus primeros seis meses de funcionamiento

Archivo - Imagen de recurso de un expositor de gafas - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 66.659 niños, niñas y adolescentes andaluces de hasta 16 años se han beneficiado del Plan Veo en sus primeros seis meses de funcionamiento, lo que ha supuesto una reducción de hasta 100 euros en la adquisición de gafas o lentillas para los menores, según se extrae del balance publicado por el Ministerio de Sanidad.

El Plan Veo es un programa de ayudas destinado a financiar la compra de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto con un importe de hasta 100euro por beneficiario, cubriendo a la población menor de edad hasta los 16 años inclusive, informa en un comunicado el Gobierno.

En la consecución de ese objetivo, 1.481 establecimientos ópticos adheridos al programa en Andalucía acompañan al Gobierno de España, que debido al éxito de esta iniciativa ha elevado hasta los 70 millones de euros la financiación del Plan en 2026, que son 23,4 millones más a los inicialmente previstos.

Según los datos recogidos hasta mayo de 2026, el programa ha beneficiado en toda España a 325.661 menores, una cifra que supera en casi un 55% las estimaciones realizadas para el mismo periodo, que preveían alcanzar a 210.210 personas beneficiarias.

Este incremento permitirá adaptar la iniciativa a las necesidades reales de la población beneficiaria y garantizar su continuidad durante 2027. En cuanto a los sistemas de ayuda visual adquiridos desde la puesta en marcha del plan en diciembre de 2025, las gafas graduadas son la opción elegida en más del 85% de los casos nacionales; el resto corresponde a la adquisición de lentes de contacto (lentillas).

En lo que respecta a la salud visual de los menores, los problemas de refracción más frecuentes que han motivado el acceso al plan son: astigmatismo: presente en el 74% de los casos; miopía: identificada en el 54% de los beneficiarios; hipermetropía: detectada en el 42%. Para acceder al programa es necesaria la indicación de un profesional sanitario.

En el 75% de las ocasiones, esta indicación ha sido realizada por un profesional de óptica-optometría, seguida por especialistas de oftalmología del sistema público (15%) y privado (5%).

Coincidiendo con este balance, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una nueva campaña de difusión del Plan Veo bajo el lema 'Las gafas de los más jóvenes, por fin de la pública', con el objetivo de acercar esta prestación a las familias y facilitar el acceso a las ayudas en todo el territorio nacional. La campaña, que se desarrollará en medios de comunicación, soportes digitales, radio y espacios públicos, cuenta también con piezas en chino, rumano y árabe.