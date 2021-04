Más del 70% de los andaluces rechaza adelantar las elecciones autonómicas, según el Centra

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 70,7 por ciento de los andaluces considera que no se deberían adelantar las elecciones autonómicas --que tocan a finales del año 2022--, mientras que un 18,9 por ciento sí cree que deberían anticiparse y un 10,5 por ciento no sabe o no contesta.

Así se desprende del Barómetro Andaluz que este lunes ha publicado el Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde se pone de manifiesto que el 44,6 por ciento de los ciudadanos califica de "mala o muy mala" la situación política actual de Andalucía, frente a un 29,1 que cree que es "buena o muy buena". Para el 48,7 por ciento de los encuestados la situación política es igual a la de hace un año, mientras que un 46,4 por ciento augura que dentro de un año la situación política de Andalucía se quedará "igual".

En el apartado sobre el nivel de conocimiento y valoración de dirigentes políticos, llama la atención que se pregunta por otros tres miembros del PSOE-A, además de la secretaria general del partido, Susana Díaz. En concreto, se trata de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y del diputado nacional Felipe Sicilia, nombres que se han barajado como posibles aspirantes a liderar el PSOE-A.

Susana Díaz es la más conocida de los cuatro, por el 92,3 por ciento de los encuestados, pero recibe la peor valoración, un 3,48 por ciento. Montero es conocida por el 36,6 por ciento (con una valoración de un 4,02); Espadas, por el 33,5 por ciento (4,76 de valoración) y Sicilia, sólo es conocido por el 10,6 por ciento de los encuestados y obtiene una valoración de 4,08 puntos.

En este sentido, Juan Espadas, cuyo nombre suena como posible aspirante a la Secretaría General del PSOE-A, resulta ser el mejor valorado por los encuestados de entre los cuatro miembros socialistas.

De otro lado, en la encuesta también se preguntada por la diputada nacional de Vox Macarena Olona, cuyo nombre suena como posible candidata a la Presidencia de la Junta en próximos comicios. Es conocida por el 27,2 por ciento de los encuestados y obtiene una valoración de 4,51 puntos.