Más de 70 ponentes y 26 conferencias convierten Expo AIRE en Córdoba en el principal foro nacional de espacios naturales

Archivo - Expo AIRE, la primera feria profesional dedicada a los espacios naturales, celebra una nueva edición los días 2 y 3 de diciembre en Córdoba. - EXPO AIRE - Archivo

CÓRDOBA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá los días 2 y 3 de diciembre una nueva edición de Expo AIRE, el gran encuentro nacional dedicado a la conservación y gestión sostenible de los espacios naturales. Bajo el lema 'Donde conectan naturaleza e innovación', el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) reunirá a más de 70 expertos, gestores y empresas comprometidos con el desarrollo verde y la protección del territorio con 26 conferencias.

Según destacan desde la organización, a lo largo de los dos días se va a profundizar, por parte de importantes expertos, sobre conservación de espacios naturales, turismo activo y ecoturismo, infraestructuras, equipamiento, señalética y movilidad, emergencias y seguridad Organizada por la empresa manzanareña Pomona Keepers, Expo AIRE se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre instituciones, empresas y entidades que trabajan en la conservación de la biodiversidad, la gestión forestal, la innovación tecnológica y el turismo de naturaleza.

En concreto, la feria reúne a representantes institucionales de diez comunidades autónomas para debatir sobre conservación y gestión de espacios naturales, con directores generales y responsables técnicos de Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias, reforzando el carácter nacional del encuentro.

Los ponentes abordarán cuestiones esenciales como las emergencias y la seguridad, los nuevos enfoques en conservación del territorio, la gestión del uso público en espacios naturales, la innovación tecnológica aplicada y las claves del turismo de naturaleza y el desarrollo rural.

Así, habrá 26 conferencias y mesas técnicas protagonizadas por profesionales e instituciones de primer nivel. Además, la cita cuenta con 27 'estand' expositores confirmados, todos ellos seleccionados por su trayectoria y capacidad de innovación en ámbitos clave para la gestión de espacios naturales.

Al respecto, el responsable de Expo AIRE, Vicente Sánchez-Migallón, se muestra "muy satisfecho con el trabajo que ha conducido a que expositores y expertos que se dedican a estos temas puedan hablar de presente, pero sobre todo de futuro, teniendo como objetivo fomentar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales, generando soluciones innovadoras y aplicables a la gestión real de los espacios naturales".

GALARDONES

Durante la feria, se entregará el Premio Defensa de lo Rural a la castellanomanchega Carmen Quintanilla, presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en el medio rural.

Otros galardones de los Premios AIRE 2025 recaerán en los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal); en el fotógrafo y documentalista de naturaleza Andoni Canela, y en la Asociación Forestal Soria-Sur, por su labor en defensa y gestión del territorio.

La comunidad de Castilla-La Mancha tendrá una participación destacada en Expo AIRE, con el 'estand' institucional 'Turismo de CLM' y la presencia de empresas y entidades de la región como Turicleta, Proarte y TSD International, entre otras.

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME), que conmemora este año su 20º aniversario, contará con un espacio propio en la feria. En él, presentará su experiencia en prevención, intervención y gestión de emergencias ambientales, poniendo en valor dos décadas de trabajo al servicio de la ciudadanía y de la protección del medio natural.