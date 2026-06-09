Más de 7.000 empresas andaluzas eligieron a BBVA como "su banco" en el primer trimestre. - BBVA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha mantenido en Andalucía una relación estrecha con pymes, empresas familiares y grandes compañías, a las que acompaña con soluciones de financiación, asesoramiento especializado y apoyo de gran impacto en el uso de la Inteligencia Artificial. En este sentido, más de 7.000 empresas andaluzas eligieron a BBVA como "su banco" en el primer trimestre del año. La entidad canalizó en este periodo más de 1.800 millones de euros de nueva financiación al tejido empresarial andaluz, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado BBVA en una nota, un crecimiento que refleja "el dinamismo de la actividad empresarial de la región y el compromiso de BBVA con el desarrollo económico de Andalucía". Al CAR Sur han asistido el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia; el director de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro; el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech; y el responsable de Data España de BBVA, Ricardo Oliver.

Por parte del territorio han asistido el director Territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez Basurco y la directora de Banca de Empresas e Instituciones en la Regional Sur, Asunción Álvarez Puerta. Durante el encuentro se ha analizado la evolución del contexto económico en un entorno marcado por la incertidumbre internacional, así como el papel de los datos y la tecnología en la transformación de las empresas.

José García ha destacado la capacidad de adaptación y crecimiento que están demostrando las empresas andaluzas en un contexto "especialmente exigente". Asimismo, ha reafirmado la voluntad de BBVA de "seguir acompañando al tejido empresarial en sus proyectos de inversión, crecimiento e innovación". En este sentido, ha señalado que "la cercanía, el conocimiento sectorial y la especialización de los equipos de BBVA son elementos fundamentales para responder a las necesidades de las empresas en cada etapa de su desarrollo".

Por su parte, Rafael Doménech ha analizado las perspectivas de la economía andaluza, así como los principales factores que están condicionando la actividad empresarial. Su intervención ha permitido contextualizar el impacto de la evolución de los mercados internacionales, la inversión y el consumo sobre las decisiones de las compañías. En este sentido, ha destacado la resiliencia mostrada por la economía andaluza, que crecerá un 2,4% en 2026 y mantendrá ese ritmo de crecimiento en el 2027 (2,5%), así como las oportunidades que ofrece la región para "seguir impulsando el crecimiento empresarial y la creación de empleo".

En esta línea, la jornada también ha abordado el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la competitividad de las empresas. Ricardo Oliver ha compartido algunas de las principales tendencias en el uso avanzado de la información para "optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y generar nuevas oportunidades de negocio en un entorno cada vez más digital".