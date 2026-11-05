Más de 73.600 jóvenes de Andalucía solicitan el Bono Cultural Joven 2026

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SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural Joven, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura que cumple su quinta edición, ha sido solicitado por 73.693 jóvenes en Andalucía que cumplen 18 años en 2025. Esto supone un 69,3% sobre el total de jóvenes de esta edad, que según datos del Instituto Nacional de Estadística son 106.305.

Por provincias, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 19.607 jóvenes en Sevilla, 13.391 en Málaga, 11.123 en Cádiz, 7.829 en Granada, 6.602 en Córdoba, 5.728 en Almería, 5.144 en Jaén y 4.269 en Huelva, según el desglose hecho por el Gobierno en una nota. A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.217 en toda España.

En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen los 18 años en 2026, distribuidos por todo el territorio español. Se trata de dos de cada tres jóvenes nacidos en 2008, en concreto, el 66,6% de la población estimada de esa edad, un total de 561.459 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra supera en 10.946 el total de beneficiarios de la edición anterior, que ascendió a 363.054. Con las cifras registradas en este 2026, el número de jóvenes beneficiarios del programa en sus cinco ediciones superaría los 1,67 millones.

Tras ser registradas y firmadas, cada una de estas solicitudes es revisada y sometida al proceso de control individualizado de subvenciones de la Administración General del Estado, por lo que la cifra final de beneficiarios podría sufrir alguna variación.

La empresa pública Correos, entidad encargada del soporte bancario del Bono Cultural Joven, ya ha iniciado el envío de las tarjetas virtuales y físicas a los jóvenes beneficiarios.