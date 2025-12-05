Más de 766.000 andaluces reciben el Ingreso Mínimo Vital en el mes de noviembre

Archivo - Colas de personas esperan a las puertas de una Parroquia en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en noviembre a 246.722 hogares andaluces en los que viven 766.469 personas. En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 17,01% y el número de personas protegidas ha crecido un 16,98%.

En concreto, este mes, hay 35.850 prestaciones activas más en la comunidad autónoma que las que había hace un año y se han sumado 111.253 personas.

De este modo, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la cuantía media de la prestación es de 460,3 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 120,27 millones de euros.

Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 73,67% de los titulares (181.661) y el 53,12% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 407.094.

Actualmente, el 39,63% de los beneficiarios andaluces son menores de edad, lo que supone 303.725 niños, y adolescentes protegidos por esta prestación. En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (176.903 hogares, el 71,75% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 38.031 son hogares monoparentales.

A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En noviembre a nivel nacional, 553.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,3 euros por menor y de 126,10 euros por hogar con menores.

Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años. El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas.

Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil. Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones.

REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR EL IMV

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años.

Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países.

El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.

Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes. El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.