Archivo - Una persona dentro de una cabina electoral para coger su papeleta para votar, en una imagen de archivo - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

GRANADA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 787.000 granadinos podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 25.589 más --un 3,25% más-- en relación a los pasados comicios celebrados en julio de 2023, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 787.255 granadinos, 58.678 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que once partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a siete diputados al Congreso por la provincia y otros siete aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores granadinos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 34.700 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023, cuando también se celebraron en solitario.

Granada es la cuarta provincia andaluza por número de electores, superada por Sevilla, con 1.606.098; seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137. Por detrás se sitúan Córdoba, con 648.361; Almería, con 537.778; Jaén, con 515.089, y Huelva, con 408.739.

Entre las provincias por electores residentes en el extranjero, Granada se sitúa en el segundo puesto, sólo superada por Málaga, con 70.659. Tras ellas figuran Almería, con 50.003; Sevilla, con 42.870; Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

El censo de electores granadino residentes en el extranjero se ha reducido en 3.878 tras el auto del Tribunal Supremo (TS) que suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

556 COLEGIOS ELECTORALES Y MÁS DE 2.500 AGENTES

Por otra parte, los 174 municipios de Granada contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 556 colegios electorales, donde dispondrán de 1.143 mesas electorales integrados en total por 3.429 miembros (presidentes y vocales).

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Granada un operativo integrado por 2.505 efectivos, en concreto, 726 agentes de la Policía Nacional, 1.379 de la Guardia Civil y 400 de las distintas policías locales.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 37% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PP ganó los comicios en la provincia de Granada y logró tres diputados al Congreso con el 37,04% de los votos, seguido del PSOE con dos escaños y un 32,99% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputado y el 16,15% de los votos, seguida de Sumar con el 11,61% de los votos que también le permitieron obtener un escaño en el Congreso. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PP logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PSOE.