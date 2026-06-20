Más de 8.000 colombianos residentes en Andalucía han adquirido nacionalidad española desde 2020, el 35% de ellos en 2025

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, reunidos en Sevilla. (Foto de archivo). - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 colombianos residentes en Andalucía han adquirido la nacionalidad española desde el año 2020, más de un tercio de ellos --en concreto, 2.803, el 34,7 por ciento-- en el pasado año 2025.

Así se desprende de la Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes correspondiente al año 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultada por Europa Press al hilo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que celebra Colombia este domingo, y a la que concurren como candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Según los datos del INE, Colombia fue el país de toda América del que procedía un mayor número de extranjeros residentes en Andalucía que adquirió nacionalidad española durante el pasado año 2025, por delante de Venezuela --en segundo lugar, con 2.612--, y Argentina, país del que procedían 1.504 personas residentes en esta comunidad autónoma que consiguió la nacionalidad española el año pasado.

Si se tiene en cuenta la serie desde el año 2020, Colombia fue, con 8.064, el segundo país de América del que procedía un mayor número de personas que adquirió nacionalidad española cuando residía en Andalucía, ya que la supera Venezuela, país de origen de 8.975 vecinos de esta comunidad que han pasado a ser españoles en el último lustro.

En el conjunto de España, la colombiana fue también la nacionalidad americana de origen más frecuente entre los extranjeros que adquirieron la española en 2025, con un total de 37.712 personas, por delante de la venezolana, con 36.271.

Desde el año 2020, un total de 111.148 naturales de Colombia residentes en España han adquirido la nacionalidad de este país, una cifra inferior a la de los que procedían de Venezuela, que sumaron 122.217 en ese periodo de cinco años hasta 2025.

MAYORÍA DE MUJERES

Por sexos, más de la mitad de los 2.803 colombianos vecinos de Andalucía que adquirieron la nacionalidad española en el año 2025 --en concreto, 1.827-- eran mujeres, mientras que los hombres representaban a 976. Si se tiene en cuenta la serie completa desde el año 2020, la cifra de mujeres asciende a 5.156, y la de hombres a 2.908.

Por otro lado, la de Colombia era también la nacionalidad americana de la que procedía un mayor número de extranjeros en Andalucía con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, hasta un total de 19.624, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía actualizados a 31 de diciembre de 2023 --los más recientes disponibles-- y consultados por Europa Press.

Por detrás de la de Colombia, las principales nacionalidades americanas de origen de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en Andalucía eran, según la misma estadística, las de Venezuela --con 17.520 personas--, y Argentina, con 14.615.

Por provincias, Málaga era la andaluza con un mayor número de colombianos con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor al cierre de 2023, con un total de 6.314, por delante de Sevilla, con 3.552; Almería, con 2.614, y Granada, con 2.144.

Por debajo de esas cifras se situaban las provincias de Cádiz (1.940), Huelva (1.095), Córdoba (992) y, por último, Jaén, con 973 colombianos con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor.