Más de 9.000 personas participan en el Hocus Pocus de Granada en su 24ª edición

Uno de los espectáculos programados en el 24º Festival Hocus Pocus - WILDPUNK

GRANADA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 9.000 asistentes han disfrutado de la magia en Granada en el festival Hocus Pocus, que se ha celebrado desde el pasado 21 aniversario, en la que ha sido su 24ª edición. Este año la organización, a cargo del mago Miguel Puga, ha apostado por continuar aumentado el número de galas principales, que han llegado hasta seis, y doblar sesiones.

De este modo, según ha informado la organización en una nota, se ha alcanzado el lleno en casi todos sus espacios escénicos y se ha ganado asistencia en las actividades de calle, en bibliotecas, en jornadas profesionales y en la extensión provincial del festival.

Además este año se ha incluido un espectáculo para fechas de Reyes del show 'Dejá Vu' de la compañía Mag Edgard, en concreto los días 3 y 4 de enero, en dobles funciones cada día, lo que aumentará la asistencia ya registrada.

El Festival Internacional Mágico de Granada se consolida de este modo, han incidido desde el Hocus Pocus, "no solo como uno de los eventos culturales más representativos del sector del ilusionismo a nivel nacional si no como uno de los festivales pioneros, diversos y más completos en programación" de España.

La magia se ha vivido hasta este pasado domingo por la noche con espectáculos en las calles de la ciudad con por ejemplo Kiko del Show y Círculo Mágico de Granada, en Plaza de las Pasiegas y Fuente de las Batallas extendiéndose a los teatros centrales como Isabel la Católica y el Centro Federico García Lorca, que han visto llenos sus patios de butacas.

La Gala Familiar llenó el Auditorio Manuel de Falla el día 23 y las galas de Talento Andaluz, celebradas durante la semana, apoyando a los valores más jóvenes del sector en España también han registrado completos sus aforos en salas y espacios limitados como El Apeadero, Centro de Lenguas Modernas y Colegio Santa Cruz La Real.

También han sido un éxito sus jornadas profesionales, charlas, conferencias y talleres, que son una auténtica esponja de sabiduría y formación de Ilusionismo nacional e internacional y que cada año aumenta sus inscripciones.

Ha llevado también la magia en las bibliotecas de Albaicín, Centro, Norte, Zaidín y Chana, con numeroso público escolar de diversos centros educativos de la ciudad que han asistido en exclusiva a espectáculos protagonizados este año por los magos Juanma Guillo, Rovala, José Jiménez y Voty.

Por otro lado, en colaboración con la Diputación de Granada, ha llegado a Ogíjares, Lugros, Jayena, Albuñol y Dehesas Viejas, donde han actuado los artistas Magic Jose, Willy Monroe y Dúo Rubi Férez y Fer Nadal.

El Premio Granhada al Mérito Mágico de este año fue entregado el pasado viernes en la primera función de la Gala Internacional al veterano ilusionista y mago catalán Xevi. Dentro de su programa social, el festival también ha dedicado un lugar muy especial a los mayores. Patrocinado por la Fundación Caja Rural, las personas mayores de centros y residencias disfrutaron de un espectáculo dedicado solo para ellos.