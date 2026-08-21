'Más Allá De Los Límites', El Proyecto De Daño Cerebral Córdoba Que Potencia La Autonomía Personal Con Innovación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Más allá de los límites', de la asociación Daño Cerebral Córdoba, ha sido uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria 2026 de las 'Ayudas Sociales' de Fundación Eurocaja Rural, una iniciativa que reconoce y respalda propuestas enfocadas en el desarrollo rural y el apoyo a los colectivos más vulnerables, poniendo en valor el impacto social del tejido asociativo en todo el territorio.

El Daño Cerebral Adquirido es la consecuencia de una lesión repentina en el cerebro. Puede estar originado por un accidente cerebrovascular (ictus), por un traumatismo craneoencefálico, por tumores cerebrales, por anoxias, o por otras enfermedades de carácter infeccioso; entre otras causas.

'Más allá de los límites' nace con el objetivo de ser un programa integral de terapia ocupacional orientado a la mejora de la autonomía personal y la participación activa de personas con daño cerebral adquirido, residentes en Córdoba capital y provincia.

La intervención se desarrolla mediante terapia ocupacional individualizada, trabajando la funcionalidad a través de rehabilitación convencional y el apoyo de tecnología avanzada con Fesia Grasp --un avanzado dispositivo electrónico de neurorrehabilitación de la mano y los dedos-- favoreciendo la recuperación y la independencia en contextos reales, la superación de barreras del entorno y la mejora de la calidad de vida.

Gracias a esta tecnología de estimulación eléctrica de última generación, los usuarios pueden mejorar su movilidad, fortalecer la musculatura y avanzar en su proceso rehabilitador de forma más eficaz.

En declaraciones a Europa Press, la terapeuta ocupacional Celia María Bujalance explica que se trabaja en sesiones individuales y el objetivo es que los pacientes puedan transferir todo lo trabajado en las sesiones y puedan ser más independientes en su vida diaria.

El trabajo no solo debe quedarse en la asociación, ya que según terapeuta, es muy importante trabajar en casa para que se pueda transferir ese aprendizaje. Afirma que cada paciente es "un mundo", y es "muy complicado" poner fecha a los tiempos de rehabilitación.

Apunta que la parte emocional influye mucho en la parte física, por lo que cuando un paciente se encuentra bien repercute favorablemente en la sesión que tenga ese día y, al día siguiente, vendrá mucho más motivado.

Destaca la importancia que tienen las manos, ya que tienen "mucha representación en el cerebro". "Todas las cosas del día a día las hacemos con las manos", enfatiza.

Europa Press también ha podido hablar con Carmen Martínez. En octubre sufrió un ictus y desde entonces se quedó con el brazo y la pierna izquierda inmovilizada. Gracias a la asociación, Carmen ve cómo "poquito a poco" su situación va mejorando y cada vez tiene más autonomía.

El ictus llegó a la vida de Carmen cuando todo estaba "normal", como ella relata, por lo que considera que la gente no es consciente de que una lesión como ésta puede llegar cuando menos te lo esperas.

Aunque al principio del accidente cerebrovascular Carmen estuvo "mal", ahora siente que está "para arriba". Esta mujer no ha dejado de luchar desde octubre, y gracias a la asociación, está mejorando su calidad de vida.

SOBRE LA ASOCIACIÓN

Daño Cerebral Córdoba es una entidad sin ánimo de lucro y de ámbito provincial, creada el 28 de octubre de 2009 bajo el nombre de Asociación Cordobesa de Ictus (Ictus Córdoba).

"Nace de la necesidad real que tienen las personas que después de haber sufrido un daño celebral necesitan una rehabilitación continuada y por desgracia el sistema público de salud no lo contempla", explica su presidente, Antonio Galindo.

Admite que el Sistema Nacional de Salud no puede aglutinar a todas las personas que necesitan una rehabilitación en casos específicos y "más cuando la rehabilitación es para toda la vida", por eso, "detectando esa necesidad", Antonio --que también sufrió daño cerebral adquirido-- decidió afrontar el reto de crear una asociación para atender a estas personas que sufren esa problemática.

Reconoce que "los primeros pasos fueron duros", pero poco a poco se fueron ganando la confianza del Hospital Universiario Reina Sofía de Córdoba y a tener un diálogo más fluido con los profesionales sanitarios que acabaron aconsejando a sus pacientes y a sus familiares a acudir a la entidad a informarse.

La asociación no solamente se encarga de ayudar a las familias en la gestión burocrática de solicitud de ayudas públicas, sino que abarca una rehabilitación especializada a través de un equipo multidisciplinar formado por neuropsicólogos, psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales. Un proceso en el que es importante, según Galindo, la intervención de la familia.

En Córdoba y provincia se registran cada año cerca de 3.000 casos de daño cerebral adquirido. En algunas personas, esta lesión puede ser reversible casi al cien por cien, pero hay un núcleo importante de personas que necesitan rehabilitación "para toda la vida", o que, incluso, fallecen. A Daño Cerebral Córdoba le preocupan ese 40% de personas que necesitan una rehabilitación ya para siempre.

A Antonio lo que le mueve es ver cómo, por ejemplo, a la asociación llegan personas en silla de ruedas y con el paso del tiempo salen andando. "No te voy a decir que van a correr una maratón --que ojalá-- pero salen con un bastón". "Cada vez hay más concienciación", pero Antonio ha abogado por formar a la ciudadanía. Asegura que todo el mundo puede sufrir daño cerebral, pero "nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena".