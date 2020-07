Más de un centenar de 'stands' y 600 sesiones Mentoring programada en Alhambra Venture 2020

GRANADA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de Alhambra Venture está a punto de comenzar en un año que no ha sido común, lo que ha propiciado algunos cambios en la celebración del evento como consecuencia de la situación de emergencia causada por el covid-19.

A pesar de esto, las actividades, ponencias, mesas redondas y reuniones Mentoring programadas se celebrarán con normalidad aunque de forma telemática desde el próximo 6 de julio hasta el viernes día 10.

El evento de emprendimiento más grande del sur de España consigue mantener su objetivo de llevar a cabo un encuentro pensado para el aprendizaje, la exposición de ideas y opiniones; en definitiva, un espacio para la oportunidad y para las inversiones que reunirá a todo el ecosistema emprendedor.

De acuerdo con los principales patrocinadores, colaboradores y la comunidad emprendedora, la séptima edición de Alhambra Venture se llevará a cabo del 6 al 10 de julio de forma telemática.

Por otro lado, y exclusivamente para las 'startups' seleccionadas, inversores y patrocinadores, se celebrará una sesión presencial el próximo 24 de septiembre (limitada por motivos del coronavirus) en el Parque de las Ciencias de Granada.

600 SESIONES DE MENTORING

En la plataforma habilitada por la organización para celebrar el evento, los participantes podrán disfrutar de más de 600 sesiones de Mentoring 'one to one' dirigidas por 95 inversores de renombre internacional como Lance Talent, Comillas, Padinvest, Lanzadera, Azc Consulting, Soprea, Seed Capital, Samaipata, Nekko, Nuclio Venture Builders, Keiretsu Forum, Aban, Tartesos Venture, Mediadigital Venture, Startup Explore, Encomenda, Wayra, Andalucía Open Future, Amadix, Faraday, JME Ventures, The Ifedes Way, DAD, The Crowd Angel y Kibo.

No faltarán tampoco representantes de Azv Financiación, Crazy4media Venture capital, World bussines angels fórum, Indraventures, Gale venture, The venture city, Seed 100 K The Venture city, Wayout Venture, Prosegur Venture, Avenida Capital, Encomenda, DCN, Red IESE, 15k Angels, Southup Ventures, Wannaseed, Murcia Ban, Swaanlab Ventures, Advira Ventures, Lawesome, Founder, Gou Hub, Be Water Funds, Demium Start Ups y Keiretsu forum, entre otros.

En este sentido, también se llevarán a cabo encuentros B2B mediante la herramienta digital del congreso, concertando citas entre las personas acreditadas para poder realizar fructíferas reuniones online.

Alhambra Venture 2020, organizada por IDEAL, contará con el apoyo y el patrocinio de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, BStartup de Banco Sabadell, AJE, ElReferente, AWS Cloud Computing, Cevi Pyme, Red Eléctrica Española, Enisa, Acciona, la Universidad de Granada, Garantia y Oficina Española de Patentes y Marcas.

RONDA DE FINANCIACIÓN PRESENCIAL

El mayor congreso 'startup' del sur de España celebrará su tradicional ronda de financiación el 24 de septiembre en el Parque de las Ciencias de Granada.

Acudirán inversores y Venture Capitals, así como los representantes de las 25 'startup' finalistas que previamente habrán realizado el programa Academy --con más de 30 horas de formación telemática a través de webinar-- para perfeccionar sus 'pitch'. Durante esta jornada, también se realizará la presentación del plan andaluz de emprendimiento.