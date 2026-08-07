Más de mil jóvenes disfrutan de la primera edición de Festivales de Planneo organizados por el Ayuntamiento de Córdoba

Cita de los Festivales de Planneo, la nueva programación impulsada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba para acercar alternativas de ocio seguro y saludable a los distintos barrios de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de mil jóvenes cordobeses han participado durante el mes de julio en la primera edición de los Festivales de Planneo, la nueva programación impulsada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba para acercar alternativas de ocio seguro y saludable a los distintos barrios de la ciudad a través de la música y la cultura.

Según informa el Ayuntamiento, bajo esta nueva marca se han celebrado Planneo es Flama, el IV Festival Flamenco Planneo y Laudamus Festival, tres propuestas con estilos musicales diferentes que han reunido a jóvenes y familias en los distritos Sureste y Noroeste, "consolidando una programación que apuesta por el talento joven y por descentralizar la oferta de ocio juvenil".

La primera cita tuvo lugar en la Plaza de la Juventud, en el barrio de la Fuensanta, con Planneo es Flama, donde La Cebolla y Negro Jari compartieron escenario con jóvenes artistas locales y con los participantes de la Zona Neo Urban 360, perteneciente a la Zona Neo de El Higuerón.

El Parque del Flamenco acogió el segundo evento de los Festivales de Planneo con la celebración del IV Festival Flamenco Planneo, que reunió a más de 450 personas en torno a las actuaciones de Juanjo León, Reyes Carrasco, Rafa Calli y Manuel Liñán, entre otros artistas emergentes.

Además de acercar el flamenco a los jóvenes, el festival rindió homenaje a las escuelas y academias de baile de la ciudad por su contribución a la formación de nuevas generaciones de artistas y por su colaboración con la Delegación de Juventud en iniciativas como Talento Capital y Planneo es Danza. Durante este acto también se anunció la creación de un espacio permanente de reconocimiento a estas academias en el Parque del Flamenco, donde se plantará un árbol con el nombre de cada una de ellas como símbolo de su aportación al patrimonio cultural y al talento joven de la ciudad.

La programación concluyó con Laudamus Festival, celebrado en el Parque de Federica Montseny, en el barrio de Las Moreras, con la actuación del grupo Sion Ministros. Esta cita completó la oferta musical de los Festivales de Planneo incorporando una propuesta basada en valores y ampliando las alternativas de ocio para la juventud cordobesa.

NUEVAS CITAS EN PRÓXIMOS MESES

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha destacado que "la respuesta de los jóvenes confirma que Festivales de Planneo nace para quedarse", a la vez que ha señalado que "el objetivo es que cada joven encuentre un espacio con el que se identifique, acercando propuestas culturales diversas y creando entornos seguros donde disfrutar, compartir y descubrir el talento que existe en Córdoba".

Además, Bustos ha confirmado que "tras el éxito de esta primera edición, desde la Delegación ya se trabaja en nuevas citas de Festivales de Planneo, que continuarán desarrollándose durante los próximos meses con el objetivo de seguir acercando alternativas de ocio saludable y oportunidades de participación a los jóvenes cordobeses en todos los distritos de la ciudad".