Más de un millar de escolares se suma al programa educativo 'Acércate al flamenco' en Granada

Presentación del programa educativo 'Acércate al flamenco' - AYUNTAMIENTO

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación de Granada ha impulsado un año más el programa educativo 'Acércate al flamenco', una iniciativa municipal destinada a acercar el arte jondo a más de un millar de escolares de centros educativos de la ciudad y a sensibilizar al alumnado sobre la importancia de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad según declaración de la Unesco con fecha de 16 de noviembre de 2010.

Según ha explicado la concejala de Educación, Encarnación González, este curso, el programa forma parte de la programación educativa municipal aprobada por Junta de Gobierno Local el 1 de agosto de 2025 y se desarrolla en colaboración con la peña de arte flamenco La Platería, la más antigua del mundo y referente internacional del movimiento peñista.

González ha señalado que "Granada es cuna y referencia del flamenco, y tenemos la responsabilidad de transmitir ese legado a las nuevas generaciones. Con este programa acercamos a nuestros escolares un arte que forma parte de nuestra identidad cultural y que está presente en el currículo educativo andaluz como contenido interdisciplinar".

El proyecto contempla una charla introductoria, una visita guiada al museo de la Peña La Platería y un concierto didáctico con la participación de cantaores, bailaores y guitarristas. Durante las sesiones, el alumnado conoce los distintos palos flamencos, elementos como el ritmo y la melodía, y la historia del Concurso de Cante Jondo de 1922, organizado, entre otros, por Manuel de Falla y Federico García Lorca.

Entre los objetivos del programa se encuentran "fomentar el conocimiento musical y la apreciación por la música; acercar y poner en valor el flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; desarrollar capacidades artísticas y expresividad emocional o impulsar el conocimiento de los distintos palos flamencos y sus características", según ha informado el Ayuntamiento de Granada en un anota.

Según la concejala de Educación, "no se trata solo de enseñar flamenco, sino de abrir una puerta a la sensibilidad artística, al respeto por nuestras raíces y al descubrimiento de un lenguaje expresivo que forma parte de nuestra historia y de nuestra vida cotidiana".

El programa, totalmente gratuito, está dirigido a todos los niveles educativos. Este año se desarrollarán doce sesiones en horario de 11,00 a 13,00 horas y en ellas participarán 27 centros educativos y 1.130 estudiantes. González ha subrayado que "la colaboración con la peña La Platería es fundamental, no sólo por su enorme valor histórico, sino porque permite al alumnado vivir el flamenco en un espacio emblemático, con artistas y expertos que transmiten pasión, rigor y autenticidad".