Más País Andalucía apoya la candidatura para que Granada acoja la sede de la futura Agencia de la IA

GRANADA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado este lunes el apoyo del partido para que Granada se convierta en la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (IA).

Así lo ha indicado en una nota de prensa, tras un encuentro con el líder de Más País, Íñigo Errejón, en que ha explicado que dicha propuesta surge tras una reunión entre la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, con Esperanza Gómez.

En ella también estuvieron el coordinador político de Más País y diputado por la Asamblea de Madrid, Héctor Tejero, y el portavoz de Vamos Granada, Cecilio Sánchez, para conocer de primera mano la red que la UGR ha ido tejiendo en torno a la IA, "no solo a nivel científico, sino también desde el punto de vista legislativo y ético, con grupos de trabajo en sus facultades de Derecho y Filosofía".

"Es un orgullo ver como la universidad se implica, tan activamente, en el necesario cambio de modelo de desarrollo que tenemos que llevar a cabo en Andalucía y que, desde Más País, defendemos", ha indicado Gómez, que ha agregado que "es de admirar cómo la UGR se ha estado moviendo, en todos los frentes, para tratar de posibilitarlo".

Cabe recordar que la inclusión de la enmienda donde se daba luz verde a la agencia, dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, fue acordada entre el Gobierno y Más País-Verdes Equo, con una dotación de cinco millones de euros.

Asimismo, para el partido verde las competencias de la institución no deben ir solo en relación a la creación de un ente regulador, sino que éste, además, debe tener una rama investigadora, para así poder "convertir a España en una potencia pionera en la regulación y legislación de la IA en Europa".

"La instalación de la Agencia en Granada no solo es prioritario para la investigación andaluza y española, sino para dar visibilidad al tesón y trabajo realizado desde las universidades andaluzas, que a pesar de no contar apenas con partidas presupuestarias del Gobierno, no cesan su labor docente e investigadora", ha concluido Esperanza Gómez.