El Máster Dual en Ingeniería Agronómica hace balance de su primera edición junto a estudiantes y empresas

Imagen de los participantes de la jornada de balance de la I edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica. - UCO

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado un encuentro en el Rectorado para hacer balance de la I edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica, una jornada en la que se han analizado los resultados de esta modalidad formativa y se han compartido experiencias entre los distintos agentes implicados en su desarrollo.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha resaltado que la formación dual constituye una apuesta estratégica para acercar la universidad al entorno profesional, integrando el aprendizaje académico con la experiencia práctica en empresas e instituciones. En este modelo, el estudiantado desarrolla una parte relevante de su formación en entornos reales de trabajo, adquiriendo competencias técnicas, profesionales y personales que facilitan su incorporación al mercado laboral y refuerzan la conexión con el tejido empresarial.

La jornada, que ha reunido a responsables de la coordinación académica, estudiantes, empresas colaboradoras y profesorado para reflexionar sobre los aprendizajes, retos y oportunidades surgidos durante la implantación de esta primera edición, ha sido inaugurada por la directora de la Etsiam, María del Carmen del Campillo, y la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la Universidad de Córdoba, Cristina Aguilar, quien ha destacado que esta sea la primera promoción de la UCO que se titula con mención dual y ha subrayado el valor añadido que supone el aprendizaje en entornos reales de trabajo.

El programa ha contado con una mesa redonda dedicada al proceso de creación e implantación del Máster Dual, en la que se han abordado los retos académicos, organizativos e institucionales que hicieron posible la puesta en marcha de esta iniciativa pionera, así como las oportunidades que ofrece.

Además, a lo largo de la jornada, el estudiantado ha compartido en primera persona su experiencia formativa, destacando los aprendizajes adquiridos, los desafíos afrontados y el valor de combinar la formación universitaria con la actividad profesional.

La jornada ha continuado con una mesa redonda protagonizada por las empresas colaboradoras, que han expuesto su visión sobre el papel de la formación dual en la captación y desarrollo del talento, así como los beneficios de una colaboración estrecha con la universidad. Finalmente, el profesorado tutor ha analizado el proceso de acompañamiento académico desarrollado durante el programa y el papel de la tutoría como elemento clave para garantizar la calidad de la experiencia formativa.

Con esta jornada, la Etsiam y la Universidad de Córdoba pretenden visibilizar el valor de la formación dual como herramienta para mejorar la empleabilidad y el desarrollo del talento en el sector, fortalecer la relación entre universidad y empresa y formar al alumnado en ingeniería agronómica, que dará respuesta a los desafíos de un sector cada vez más innovador, comprometido con la sostenibilidad y capaz de generar rentabilidad.

La jornada ha concluido con un acto de reconocimiento a las personas e instituciones que han hecho posible la implantación de esta primera edición del Máster Dual en Ingeniería Agronómica.