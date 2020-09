El Master in Management de Sports Business Loyola-Real Betis potencia su claustro con tres expertos internacionales

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Master in Management de Sports Business Loyola-Real Betis, programa único en Andalucía dirigido a la formación de talento especializado para la industria del deporte, ha potenciado su carácter internacional con la incorporación de tres nuevos profesores norteamericanos, figuras de prestigio mundial en el sector. Asimismo, el programa, que comienza el 5 de octubre en el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola, contará para la sesión inaugural con José Moya, director de LaLiga Business School.

Según se destaca en un comunicado, a la plantilla de docentes se suman ahora Daniel Rascher, de la Universidad de San Francisco; La Quita Frederick, de Georgetown University, y Marshall Glickman, ex ejecutivo de la NBA y presidente de los Portland Trail Blazers, además de consultor estratégico que ha participado en proyectos de LaLiga y la Euroliga, entre otros.

Daniel Rascher es profesor y director de programas académicos de gestión deportiva en la Universidad de San Francisco, donde ha impartido asignaturas de economía y finanzas deportivas y métodos de investigación empresarial. Como presidente de SportsEconomics, entre sus clientes se encuentran organizaciones involucradas en la NFL, NBA, medios deportivos, béisbol, carreras de Fórmula Uno, o la Premier League Football.

Es autor de numerosos artículos para revistas académicas y profesionales, y ha participado como ponente en congresos internacionales, y es colaborador habitual de medios de comunicación sobre asuntos relacionados con el negocio deportivo. Asimismo, ha formado parte de los consejos editoriales de revistas como Journal of Sport Management, Sport Management Review, International Journal of Sport Finance y Journal of the Quantitative Analysis of Sports.

Por su parte, La Quita Frederick es una reconocida experta de la industria del deporte y la educación superior que cuenta con una experiencia multifacética. Antes de unirse a Georgetown, fue directora de gestión deportiva y profesora asistente en la Escuela de Negocios Frank J. Guarini en la Universidad de Saint Peter y profesora adjunta en la Universidad de St. John's Lesley H. y William L. Collins College de Estudios Profesionales para el programa MPS de Gestión Deportiva.

Antes de su carrera académica, durante más de una década trabajó en la industria del deporte con puestos en el Departamento de Atletismo de la Universidad Estatal de Ohio, NBA Orlando Magic, MLB Atlanta Braves y el Departamento de Atletismo de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, entre otros. Algunos aspectos destacados de su carrera profesional incluyen, entre otros: el primer campamento previo al Draft de la WNBA (Women's National Basketball Association), varios eventos de Draft y Playoff de la NBA, o varios torneos de playoffs de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Marshall Glickman dirige G2 Strategic, una consultora de deportes, entretenimiento y desarrollo de espacios, con sede principal en Portland, Oregon (Estados Unidos). Además de trabajar con la LaLiga durante los últimos cuatro años, la firma cumple 19 años como asesora de Euroleague Basketball, además de trabajar para la liga profesional de fútbol francesa, la Asociación de Tenistas Profesionales, el Paris Saint-Germain, el Olympique Lyonnais, el CSKA Moscow, y muchos otros.

Glickman es además uno de los tres directivos de 3MS CONSULTING, un consorcio de consultoría en materia de estrategia y monetización; operaciones, digital e innovación, y fusiones y adquisiciones de clubes, que ayude a las entidades deportivas a afrontar los retos y oportunidades que se presentan en esta nueva realidad post-pandemia.

Marshall Glickman fue presidente de los Portland Trail Blazers, equipo de la NBA, donde lideró el desarrollo del Rose Garden Arena con aforo de 21.000 asientos. Posteriormente, como fundador y presidente de Portland Family Entertainment, Glickman supervisó la asociación público/privada con la Ciudad de Portland que resultó en la renovación del Parque Providence (anteriormente Jeld-Wen Field y PGE Park), y el regreso de los Portland Beavers (la Liga de béisbol de la Costa del Pacífico) y Portland Timbers (Major League Soccer) a Portland.

UNA FORMACIÓN PRÁCTICA Y ORIENTADA AL EMPLEO

Las clases presenciales, que se impartirán en el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola, se completan con encuentros con directivos y personalidades relevantes del mundo del deporte; visitas a instalaciones deportivas de primer nivel (estadios y arenas) e instituciones deportivas; 'Match Days', donde el alumnado podrá vivir en primera persona todo lo que se mueve en torno a un día de partido en un deporte profesional; y un 'Study Trip', donde se visitarán las principales asociaciones, instituciones y diferentes 'Sport Properties' que articulan el sector profesional en España.

El Master in Management: Sports Business está totalmente enfocado al mercado laboral y a la inserción inmediata de sus estudiantes. Para ello, cuenta con la colaboración de entidades como World Football Summit LaLiga, la liga ACB, Mediapro, BeSoccer, You First Sports, Reale Seguros, Coosur, el Real Club de Golf o las federaciones andaluzas de Fútbol, Tenis, Atletismo y Baloncesto, entre otras.