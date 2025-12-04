Masymas abre en la céntrica calle San Clemente de Jaén su supermercado número 16 en la ciudad

Trabajadores y responsables del Grupo Piña, junto a autoridades, en la inauguración del nuevo Masymas. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cadena Masymas ha abierto este jueves un nuevo supermercado en Jaén, en la céntrica calle San Clemente, de modo que son 16 los establecimientos que ya tiene en la ciudad.

En concreto, ocupa el espacio que dejó Simago en esta vía y lo mejora con una gran oferta de productos de calidad y la cafetería 'El Horno de Masymas. En él, van a trabajar 30 personas que forman parte de los más de 1.300 empleos directos que el Grupo Piña tiene en la provincia.

Así se ha puesto de relieve en la inauguración, que ha contado con director general de la firma, Luis Miguel Piña, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, además de otros miembros de la Corporación y representantes de organizaciones empresariales.

Luis Miguel Piña ha destacado el compromiso de la firma con Jaén, que, además, llega a este espacio que tiene su complejidad logística y de transporte, con una estética singular, pero sin descuidar ni la calidad ni variar los precios de la firma.

El regidor ha felicitado al grupo y ha valorado el importante impulso para la dinamización del centro de la ciudad que va a tener el nuevo establecimientom en lo que ha calificado como una apuesta empresarial valiente de la familia de empresarios jiennenses.

Al respecto, ha expresado su satisfacción por "ver cómo este espacio recupera la vida que en su día tuvo". "Son 16 centros que tenéis en la ciudad, muestra de vuestro compromiso", ha resaltado Millán, quien ha añadido que hacerlo con este supermercado en el centro "supone un reto logístico y de transporte, una apuesta valiente y segura que se conjuga con la calidad del servicio y 30 empleo que genera".

Al hilo, ha apuntado que desde el Ayuntamiento apoyará la apuesta comercial y empresarial de la zona con la mejora del aparcamiento de la Constitución y la reforma peatonal de la plaza y la Virgen de la Capilla, el entoldado de San Clemente con fondos EDIL y el trabajo del equipo de gobierno por concentrar servicios municipales en el actual edificio de Correos con una previsión de 300 trabajadores.

Igualmente, se ha referido a la prioridad que supone la puesta en marcha del tranvía, que se paró cuando Masymas apenas tenía cinco de los 16 establecimientos que tiene ahora en Jaén. "A ver si al 16 llega el tranvía", ha bromeado.

PLANIFICACIÓN Y DIÁLOGO

También desde el PP se ha aplaudido la apertura del nuevo supermercado en San Clemente, una buena noticia para la ciudad y para el comercio del centro, especialmente en vísperas de la campaña de Navidad. "Nos alegramos de que todo el esfuerzo, la planificación y el diálogo desplegados den hoy un resultado tangible y beneficioso para los vecinos", ha afirmado la viceportavoz del grupo municipal, Mónica Moreno.

La concejala ha valorado la apuesta de la cadena por ampliar sus instalaciones "en un solar tan emblemático como el del antiguo Simago", con un espacio de más de 2.000 metros cuadrados que contribuirá a dinamizar el centro y a reforzar la actividad en una de las calles comerciales más importantes de Jaén.

En esta línea, ha considerado que ha sido posible gracias a una planificación, durante la etapa de gobierno del PP, que permitió conciliar intereses entre los negocios afectados, la empresa promotora Solpriga y la constructora Vialterra.