Mata asiste a los actos conmemorativos de las fiestas patronales de la ELA jiennense de El Mármol

Mata asiste a los actos conmemorativos de las fiestas patronales de la ELA de El Mármol - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, ha asistido a diversos actos conmemorativos de las fiestas patronales de El Mármol (Rus) en honor al Cristo de las Aguas.

En un comunicado, Mata Soria destacado "el gran trabajo, esfuerzo y compromiso" del equipo de gobierno de esta ELA, "su apuesta por impulsar este pequeño núcleo rural para su promoción y desarrollo, para fijar a la población en el territorio".

"Además, apostando por conservar y promover sus tradiciones", ha añadido la delegada, que ha insistido en que también desde la Junta de Andalucía se respaldan "fuertemente" las ELA, "con diversas intervenciones, como son las políticas activas de empleo".