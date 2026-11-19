Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA - Archivo
ÍLLORA (GRANADA), 19 (EUROPA PRESS)
Un hombre de 69 años ha perdido la vida este jueves en Alomartes, pedanía de Íllora (Granada), a manos de otro varón que hasta el momento no ha sido detenido, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
El Instituto Armado investiga ya este homicidio y mantiene sospechas sobre un sobrino, aunque aún no se han confirmado ni autorías ni circunstancias concretas.
El 112 ha recibido una llamada en torno a las 13,40 horas de este jueves desde el municipio alertando de que se había producido una agresión. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, si bien la víctima ha fallecido a causa de la agresión.