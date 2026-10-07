Un matasellos conmemorativo de Correos y un sello personalizado conmemoran el V Centenario de Álvaro de Bazán

Matasellos conmemorativo de Correos por el V Centenario de Álvaro de Bazán. - CORREOS

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conmemoración del V Centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán cuenta desde este miércoles con un matasellos especial y un sello personalizado dedicados al ilustre marino granadino, considerado uno de los grandes estrategas navales de la historia de España.

La iniciativa filatélica ha sido promovida por la Sociedad Filatélica y Numismática Granadina y se enmarca en el amplio programa de actividades desarrollado a lo largo de 2026 para divulgar su legado histórico.

Con motivo de este aniversario, Correos ha puesto en circulación un matasellos especial que permitirá a coleccionistas y aficionados obtener la impronta postal de este acontecimiento y conservar un recuerdo filatélico vinculado a una efeméride de especial relevancia para Granada.

La compañía instaló una oficina temporal coincidiendo con el acto conmemorativo celebrado en Granada el 7 de octubre con motivo de la inauguración del monumento dedicado a Álvaro de Bazán en la Plaza de la Radio.

Atendida por personal de la oficina principal de Correos en la capital, permitió a los asistentes realizar el matasellado de sobres, tarjetas y otros documentos postales con este matasellos especial.

Los coleccionistas y aficionados también tuvieron la oportunidad de adquirir el material filatélico editado con motivo de esta efeméride.

El matasellos conmemorativo permanecerá disponible durante diez días en la oficina principal de Correos de Granada, situada en Puerta Real, número 2, donde los interesados podrán seguir estampándolo sobre sus envíos y piezas filatélicas.

La conmemoración se completa con un sello personalizado de tarifa A promovido por la Sociedad Filatélica y Numismática Granadina a través del producto TUSELLO de Correos, que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales.

El diseño reproduce la imagen de la escultura dedicada a Álvaro de Bazán realizada por el Taller de Arte Hermanos Moreno para el monumento inaugurado en Granada y toma como referencia una fotografía de Luis Ruiz Rodríguez.

El sello se ha emitido en pliegos de 15 unidades y se suma a otras iniciativas impulsadas con motivo del V Centenario del nacimiento del almirante granadino. Asimismo, para la ocasión se ha editado un sobre conmemorativo que completa el conjunto filatélico dedicado a esta efeméride.

Los productos filatélicos de Correos han sido tradicionalmente utilizados para conmemorar eventos significativos de la historia, la cultura y el arte, contribuyendo a la difusión de personajes, tradiciones y celebraciones locales.

El V Centenario de Álvaro de Bazán y Guzmán (1526-1588), promovido por la asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán junto a diversas instituciones civiles y militares, desarrolla durante 2026 un amplio programa de actividades culturales, divulgativas y conmemorativas para recordar la figura del marino granadino, considerado uno de los mayores estrategas navales de la historia de España y referente de la Armada por una trayectoria militar en la que nunca fue derrotado.