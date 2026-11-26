Alberto Mayoral habla con Rafael Villarreal en Pozoblanco. - PSOE

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE al Congreso por Córdoba, Alberto Mayoral, ha destacado este jueves que "el refuerzo eléctrico" del Norte de la provincia, "aprobado por el Gobierno de España, permitirá a las empresas de Los Pedroches ampliar su actividad y facilitará que otras se instalen en la comarca", pues ha recordado que "el nuevo eje entre Andalucía y Extremadura contempla una línea de 400 kilovoltios y una inversión prevista de unos 130 millones de euros para reforzar el suministro en Los Pedroches y el Guadiato".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Mayoral ha señalado que lo que buscan los socialistas, con medidas como esta, es que "una empresa que ya está en Pozoblanco (Córdoba) pueda ampliar su fábrica aquí y que quien esté buscando dónde instalar la suya tenga a Los Pedroches entre sus primeras opciones".

"Para eso hace falta capacidad eléctrica. El Gobierno de España ha incorporado este refuerzo a su planificación porque el Norte de Córdoba tiene industria, tiene empresas que quieren crecer y tiene mucho que aportar", ha afirmado Mayoral.

El candidato socialista ha recordado que "la vicepresidenta Sara Aagesen anunció ayer en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) que la actuación tendrá carácter prioritario y que la previsión es que esté operativa antes de 2029".

Durante su intervención, Mayoral también ha resaltado la política de pensiones del Gobierno de España y ha precisado que "en Pozoblanco se abonan 3.694 pensiones contributivas y la pensión media ha pasado de 782,61 euros al mes en 2018 a 1.222,49 euros en septiembre de 2026, casi 440 euros más al mes".

"En Pozoblanco, como en tantos pueblos, una pensión sostiene buena parte de la economía de una casa. Por eso el PSOE ha garantizado por Ley que las pensiones suban con el coste de la vida, porque quien ha trabajado toda su vida tiene derecho a saber que, si sube la compra o suben los recibos, su pensión va a mantener su poder adquisitivo", ha señalado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Pozoblanco y portavoz socialista en el Ayuntamiento del municipio, Rafael Villarreal, ha reivindicado el respaldo a los ganaderos de Los Pedroches y ha destacado que "el Gobierno de España ha destinado 3,39 millones de euros a ayudas a la producción agraria en Pozoblanco".

"Aquí sabemos bien lo que vale una explotación ganadera. De ella vive la familia que la saca adelante y también dependen empleos en la cooperativa, en el transporte y en la industria que transforma la leche. Apostar por nuestros ganaderos es defender todo ese trabajo y darles a los jóvenes la posibilidad de ganarse la vida en el pueblo donde han crecido", ha concluido Villarreal.