La Medicina Nuclear analizará en Córdoba los desafíos de una especialidad en plena transformación

Una prueba médica. - SEMNIM

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Córdoba acogerá del 10 al 12 de junio el 42º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (Semnim), un encuentro en el que se analizarán los principales avances científicos, su aplicación clínica y la actualización de la formación, así como los retos asociados a su evolución en el sistema sanitario.

Tal y como ha indicado la organización del congreso en una nota, la Medicina Nuclear en España ha experimentado en los últimos años una profunda transformación impulsada por el desarrollo de nuevos radiofármacos, la incorporación de la imagen molecular a la práctica clínica y la ampliación de sus aplicaciones terapéuticas. Este avance ha reforzado su integración en el manejo de enfermedades complejas y en la toma de decisiones clínicas, con especial impacto en la oncología de precisión.

En este contexto, la presidenta de la Semnim, Virginia Pubul, ha explicado que "la Medicina Nuclear está integrada en las estrategias de medicina de precisión y participa de forma directa en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes". Así, el congreso "será una oportunidad para compartir conocimiento, analizar la evolución de la especialidad y debatir cómo trasladar la innovación a la práctica clínica".

El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales en torno a un programa científico que combinará sesiones plenarias, mesas multidisciplinares, talleres prácticos y presentación de comunicaciones científicas, reflejando el dinamismo de una especialidad en crecimiento y su relevancia en el sistema sanitario.

La actualización del programa formativo de Medicina Nuclear, aprobada en 2025 tras casi tres décadas sin modificaciones, responde a una realidad asistencial profundamente distinta a la de 1996, marcada por la expansión de la imagen molecular, la incorporación de tecnologías híbridas como PET/TC, SPECT/TC o PET/RM y el crecimiento de las aplicaciones terapéuticas.

El congreso abordará este cambio desde una perspectiva práctica, analizando tanto el proceso de actualización como su impacto en la formación de los especialistas, el ejercicio profesional y la organización de las unidades docentes. El nuevo itinerario ordena competencias ya presentes en la actividad asistencial, incorpora áreas como radiodiagnóstico, oncología, radiofarmacia o cirugía radioguiada y establece criterios homogéneos de acreditación y evaluación por competencias.

"La actualización del programa era necesaria para alinear la formación con la realidad actual de la especialidad", ha señalado Mercedes Mitjavila, vicepresidenta de la Semnum, quien ha añadido que "el nuevo marco aporta coherencia y homogeneidad al proceso formativo y reconoce de forma estructurada competencias que los servicios ya habían incorporado".

CÁNCER DE MAMA

La sesión 'Manejo de la axila en el cáncer de mama: una visión multidisciplinar' abordará uno de los cambios más relevantes en el tratamiento de esta enfermedad, que registra más de 37.000 nuevos casos al año en España, con afectación axilar en hasta el 40% de las pacientes.

El manejo de la axila evoluciona hacia estrategias de desescalada quirúrgica, respaldadas por ensayos como Z0011, AMAROS, Senomac, Sound e Insema, que permiten reducir intervenciones sin comprometer los resultados oncológicos. En este contexto, la Medicina Nuclear desempeña un papel clave en la evaluación de la enfermedad y en la selección de pacientes.

Técnicas como el PET/TC permiten estimar la carga tumoral y orientar las decisiones terapéuticas, mientras que avances como la cirugía radioguiada y la disección axilar dirigida han mejorado la precisión quirúrgica y contribuido a evitar procedimientos innecesarios.

"El manejo actual de la axila ejemplifica cómo la innovación y el trabajo multidisciplinar permiten avanzar hacia una medicina más precisa y menos invasiva. El reto es identificar qué pacientes pueden beneficiarse de una desescalada segura, minimizando la morbilidad sin comprometer los resultados", ha comentado Lidia Sancho, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Semnum.

Este enfoque tiene un impacto directo en la calidad de vida de las pacientes, al reducir complicaciones como el linfedema o las limitaciones funcionales, manteniendo la seguridad oncológica.

TERAGNOSIS: EL SALTO TERAPÉUTICO DE LA MEDICINA NUCLEAR

La teragnosis se ha consolidado como uno de los principales motores de cambio de la Medicina Nuclear y uno de los desarrollos más relevantes de la oncología de precisión. Este enfoque integra diagnóstico y tratamiento mediante radiofármacos dirigidos a una misma diana molecular, lo que permite seleccionar a los pacientes y administrar terapias más eficaces y personalizadas.

La aplicación clínica de las terapias con radioligandos, como las dirigidas al PSMA en cáncer de próstata o a los receptores de somatostatina en tumores neuroendocrinos, ha reforzado el papel terapéutico de la especialidad y ha ampliado su integración en el manejo oncológico.

Este avance se apoya en la imagen molecular, que permite caracterizar la enfermedad y orientar las decisiones terapéuticas de forma individualizada. "El desarrollo de la teragnosis refleja la integración de la Medicina Nuclear en la oncología actual, con un papel directo en el tratamiento de los pacientes", ha subrayado José L. Vercher-Conejero, especialista en Medicina Nuclear y Radiología y moderador de la sesión. "El reto ahora es consolidar su implantación, garantizando la calidad, la seguridad y la coordinación asistencial", ha agregado.

Así pues, la teragnosis se abordará en el congreso en una sesión específica en la que se analizarán sus aplicaciones actuales, su evolución y los retos de implementación.

RETOS

Junto a los avances científicos, el congreso abordará los retos asociados a la evolución de la especialidad, especialmente en lo relativo a la organización asistencial y al acceso a las nuevas terapias. Entre los desafíos destacan la necesidad de adaptar las estructuras asistenciales, reforzar la formación continuada de los profesionales y avanzar en modelos organizativos que permitan una implantación homogénea de la innovación en todo el territorio.

Para la Semnim, la consolidación de la medicina de precisión exige modelos de trabajo coordinados, circuitos de derivación estructurados y redes asistenciales que garanticen el acceso a estas técnicas con independencia del lugar de residencia del paciente. "España cuenta con la experiencia y las capacidades necesarias para seguir avanzando en este ámbito", ha concluido Pubul, que ha apostillado que "el desafío ahora es asegurar que la innovación llegue a todos los pacientes en condiciones de calidad, seguridad y equidad".