Se refugia en su consulta tras recibir una agresión verbal con amenazas y coacciones en Morelábor (Granada)

CCOO ha lamentado que que el acto de repulsa a las agresiones convocado por la Junta de Personal del AGS Nordeste de Granada haya tenido "un apoyo insuficiente" tras la última agresión con amenazas a una facultativa en Moreda, en Morelábor. - CCOO

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una médico ha sufrido una agresión verbal con coacciones y amenazas que la obligaron a refugiarse en su consulta a la espera de la llegada de la Guardia Civil y la Policía Local en la localidad de Moreda, en el municipio granadino de Morelábor.

Así lo ha dado a conocer este lunes el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Granada, que ha criticado lo sucedido el pasado 3 de noviembre en la referida localidad perteneciente al Distrito Sanitario Granada Nordeste.

El sindicato señala que mientras desempeñaba su labor asistencial la facultativa sufrió amenazas y coacciones teniendo que refugiarse en su consulta y solicitar la presencia de la Policía Local y Guardia Civil.

"Lejos de derrumbarse tras tener que abandonar el centro sanitario por la puerta de atrás, la profesional continuó con compromiso su jornada laboral, desplazándose a los domicilios de aquellos pacientes que requerían atención médica domiciliaria", detallan desde CCOO en una nota informativa.

El sindicato ha lamentado que que el acto de repulsa a las agresiones convocado por la Junta de Personal del AGS Nordeste de Granada haya tenido "un apoyo insuficiente" y la administración local haya tenido una presencia que califican de "simbólica y protocolaria". "Este tipo de respuestas protocolarias transmiten a los profesionales sensación de abandono e impunidad, haciendo que aquellos que sostienen el sistema sanitario se sientan aún más desprotegidos", señalan.

Para CCOO este tipo de agresiones contribuyen al deterioro de la atención sanitaria de las zonas rurales y dificultan la cobertura de plazas y la permanencia de profesionales en comarcas como el Nordeste granadino. "La falta crónica de personal, las agendas saturadas y las demoras asistenciales propician el caldo de cultivo para la tensión y frustración acumuladas", consideran.

Para frenar esta situación, CCOO exige medidas estructurales urgentes, entre ellas, seguridad física en Atención Primaria con incorporación de cámaras y personal de seguridad en los puntos de urgencias y en aquellos centros de salud de mayor conflictividad y aislamiento.

También piden un refuerzo de plantillas, desburocratización para reducir las listas de espera, aliviar la sobrecarga asistencial y mejorar la calidad de la atención. Además, solicitan la mejora de las medidas pasivas y protocolos; un respaldo jurídico y régimen sancionador; y campañas institucionales "reales" de sensibilización.