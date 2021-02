Médicos andaluces de Atención Primaria recalcan que los centros de salud "siempre han estado abiertos"

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), a través de los vocales de la Sección Colegial de Atención Primaria, ha señalado que se siente en la obligación de exigir a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que "aclare públicamente" la noticia sobre la "vuelta a las citas presenciales en los centros de salud, cuando los centros de salud nunca han estado cerrados para atender a los pacientes ni los médicos han dejado de asistirlos".

"En primer lugar", indican en una nota, "queremos informar de que la difusión de esta noticia se ha realizado sin conocimiento previo de los principales actores implicados: los médicos de familia y los centros de salud en general, lo que ha generado asombro, malestar y preocupación en este colectivo".

"Nos parece insultante que se anuncie a bombo y platillo una noticia que, ante todo, hace pensar que en los centros de salud no se estaba atendiendo presencialmente a sus pacientes, lo que no se ha dejado de hacer desde que comenzó la pandemia y sus consecuentes cambios organizativos en todo el sistema sanitario", ha subrayado el CACM.

Desde el Consejo, "no entendemos cuál ha sido el criterio para plantear esta nueva reorganización, teniendo en cuenta que nuestra comunidad aun mantiene niveles de incidencia por encima de lo que se considera riesgo extremo y teniendo incluso proyecciones de expertos que ponen fecha ya a una cuarta ola de covid-19 en el mes de abril".

Esta información, critican, "aún no ha sido comunicada a los centros afectados, lo que supone que no se ha dado ni siquiera tiempo para realizar los cambios organizativos, de agenda y de circuito de pacientes que, llegado el momento --que creemos que aun no lo es--, permita la libre circulación de pacientes por los centros de salud, lo que pone en riesgo la seguridad de estos y de los profesionales".

Para llevar a cabo esta reorganización anunciada, según los médicos, habrá que prever aspectos esenciales como el material de protección necesario y establecer un sistema de triaje previo, que no afecte a las competencias de los distintos profesionales por seguridad del paciente, así como facilitar un sistema de agenda que permita citar con espacio, distancia y seguridad a los pacientes.

Por todo ello, "pedimos a la Consejería de Salud y Familias que aclare públicamente que los centros de salud siempre han permanecido abiertos para atender a la población y que informe correctamente tanto a pacientes como a profesionales para evitar confusiones que puedan degenerar en conflictos en los centros de salud y que sean acordes a la situación epidemiológica que aún estamos viviendo".