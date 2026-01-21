Medio centenar de entidades sociales impulsarán en 2026 iniciativas con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Jaén

Presentación de la convocatoria Rural Solidaria. - FCRJ

La Fundación Caja Rural de Jaén impulsará las iniciativas propuestas por 49 entidades sociales a través de su convocatoria Rural Solidaria 2026, que supondrá un apoyo económico de 200.000 euros para la mejora de las condiciones de vida de diversos colectivos, especialmente en el entorno rural.

Destacan los proyectos presentados en el ámbito de la discapacidad con 22 propuestas, así como los 15 dirigidos a personas con deterioro cognitivo producido por alzhéimer, los nueve enfocados específicamente a enfermedades crónicas y discapacitantes, tres centrados en exclusión y dos relacionados con la atención a adicciones.

Se estima que cerca de 5.000 personas podrán beneficiarse de las distintas iniciativas que se pondrán en marcha, "con las que el tejido social de la provincia tendrá la oportunidad de mantener una actividad fundamental para un amplio sector de la sociedad", según ha informado este miércoles la fundación.

Ha resaltado, además, la colaboración surgida entre distintas entidades a través de esta convocatoria, como en el proyecto conjunto de las que trabajan con personas que padecen alzhéimer. Una iniciativa de carácter provincial en la que concurren 15 organizaciones para impulsar terapias no farmacológicas en la atención a estos pacientes.

Una cooperación que también se da entre Cáritas Diocesana de Jaén y la Asociación Educación y Cultura, que darán continuidad a la iniciativa de acompañamiento para la inserción sociolaboral y el emprendimiento entre mujeres migrantes. El proyecto alcanzará su tercera edición con el fin de seguir ofreciendo formación que aumente las posibilidades de incorporación al mercado laboral o motivar procesos de autoempleo.

El resto de las iniciativas aprobadas abordarán actuaciones como rehabilitación para personas con discapacidad, atención integral a personas con enfermedad renal crónica, programas de actividad física para personas con fibromialgia, planes de ocio dirigido a personas con discapacidad auditiva, asperger o trastorno del espectro autista, así como acciones de inclusión o mejora de la salud enfocadas a distintos colectivos o talleres de equinoterapia o apoyo psicológico, entre otros.

El objetivo de Rural Solidaria, que en esta edición ha recibido proyectos de 60 organizaciones de la provincia, es impulsar y promover actividades y proyectos desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que trabajen con personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad, que sufran enfermedad crónica o adicción o que se encuentren en situación de exclusión.

Esta convocatoria presta especial atención a aquellas intervenciones que se produzcan en medios rurales o que faciliten la integración de las personas que viven en él. Una línea de colaboración dirigida a las personas que pertenecen a asociaciones que trabajan en los ámbitos mencionados y que se beneficiarán de las intervenciones de los profesionales.

Además, los profesionales que trabajan con estos colectivos suponen "otro de los grupos beneficiados", ya que la mayoría de las entidades destinan el importe de las ayudas a sufragar todo o parte de las nóminas o seguros sociales de las personas que intervienen en los proyectos.