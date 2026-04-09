Medio millar de efectivos velarán en Andújar (Jaén) por la seguridad en la Romería de la Virgen de la Cabeza

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ANDÚJAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Unos 500 funcionarios, incluyendo agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como personal de la DGT y del Centro del Lugar Nuevo y Selladores --respaldados por diversos medios terrestres y aéreos--, formarán parte del dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén).

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, junto con el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, han presidido la Junta Local de Seguridad para coordinar los medios necesarios de cara a esta romería que tendrá lugar del 24 al 27 de abril.

La reunión, donde se han delineado las principales estrategias y se han establecido los protocolos de colaboración entre las diversas administraciones, ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella; miembros de la Corporación Municipal; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Francisco Lozano; María Dolores Regidor, inspectora jefa de la comisaría local de Andújar, así como mandos de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil.

Durante su intervención, el subdelegado ha resaltado la importancia de la colaboración con las administraciones involucradas, como la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar, con el fin de "garantizar la seguridad y tranquilidad de los miles de peregrinos y visitantes de la ciudad, así como el orden público, para que puedan disfrutar de la romería con tranquilidad".

Asimismo, Fernández ha apelado a la ciudadanía a colaborar, subrayando la relevancia de "mantener un comportamiento cívico y cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" para que la festividad "se desarrolle sin contratiempos y siga siendo un modelo de convivencia y armonía".

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La Guardia Civil establecerá un dispositivo especial de seguridad, enmarcado en el denominado Plan Santuario Seguro 2026. Centrarán su actividad tanto en el Cerro del Cabezo como en lugares significativos de esta romería, entre los que se encuentran Lugar Nuevo, San Ginés y las proximidades del río Jándula, así como los caminos y vías de comunicación que dan acceso al Cerro.

El Plan Santuario Seguro también tiene otros objetivos destacados, como la vigilancia y control de infraestructuras críticas, entre los que se encuentran los embalses de la zona. En este contexto, las patrullas de seguridad ciudadana se verán reforzadas con la integración de unidades especializadas en diversos cometidos, entre las que se destacan el Subsector de Tráfico, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Jaén (Usecic), Sección de Intervención Rápida (SIR), Servicio Cinológico y equipo de defensa anti-dron (Pegaso) para garantizar el cumplimiento de la restricción del espacio aéreo.

Además, se sumarán apoyos de otras unidades externas de refuerzo, como el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y Escuadrón de Caballería de la Agrupación Rural de Seguridad (ARS), Unidad de Helicópteros (UHEL).

Por su parte, la Policía Nacional ha implementado un amplio dispositivo especial de vigilancia que estará activo durante toda la semana de la romería. Este operativo se centrará en el núcleo urbano de Andújar, donde habrá presencia de agentes a pie en las zonas con mayor afluencia de personas, así como patrullas en vehículo, reforzadas por una Unidad de Caballería, el Grupo Operativo de Respuesta, la Unidad de Prevención y Reacción.

También participará la Unidad Aérea de la Policía Nacional con sistemas de dron y antidron. El objetivo principal de los agentes de la Policía Nacional se centrará en mantener la seguridad ciudadana y el orden público, prestando especial atención a las concentraciones de personas y a la prevención de delitos patrimoniales en viviendas, establecimientos comerciales y polígonos industriales durante los días de la romería en el Cerro del Cabezo.

Este año se reforzará la presencia de patrullas de paisano para la prevención de delitos en vehículos y viviendas durante el fin de semana.

La Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto un dispositivo especial de atención al control y a la regulación de la circulación durante la romería para mantener la fluidez y la seguridad de las diferentes vías de circulación.

En este sentido, habrá medidas especiales para la ordenación del tráfico en las carreteras A-6177 (Andújar- Santuario de la Virgen de la Cabeza) y CR-500 (Santuario-Minas Diógenes), así como en las vías adyacentes, incluida la Autovía de Andalucía. Uno de los puntos con más vigilancia será el paso sobre el puente del río Jándula, en el que se encuentra regulado el paso alternativo.

En las tareas de control del tráfico está prevista la participación de un helicóptero del Centro de Gestión de Tráfico del Sureste con sede en Málaga. También se realizarán tareas de vigilancia a través de las cámaras de tráfico de los Centros de Gestión de Málaga, Sevilla y Madrid en las autovías A-4 y A-44 y se instalarán aforadores para medir el flujo de vehículos durante los días de la operación.

La DGT cortará la circulación sentido Andújar, el domingo 27 de abril, a las 02,00 horas. Igualmente, el mismo día, los autobuses podrán circular, en sentido ascendente, hasta las 08,00 horas, mientras que el resto de vehículos deberán incorporarse a la vía antes de las 10,00 horas. Asimismo, la apertura de la circulación sentido Andújar se realizará a las 11,00 horas.

Por último, aunque fuera del dispositivo específico de seguridad y como en años anteriores, el personal del Centro de Lugar Nuevo y Selladores, un organismo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, destinará efectivos a labores de delimitación de la zona de la romería, colocación de carteles indicativos, vallas y casetas de control.

Parques Nacionales habilitará diez vehículos, incluida una autobomba forestal, para llevar a cabo tareas de conservación y reparación de caminos de carretas y del paso de peregrinos y caballerías, instalación de contenedores, así como la custodia y vigilancia de recursos naturales y ambientales, realizadas por técnicos, guardas y diverso personal operario.

Tras la romería, el personal de este centro se encargará del desmontaje y retirada de los medios instalados y de la limpieza de las zonas ocupadas, caminos y vías pecuarias utilizadas.