Mengíbar recibirá más de seis millones del Gobierno de España para reforzar infraestructuras y apoyar al sector agrario

Mengíbar (Jaén) recibirá más de seis millones del Gobierno de España para reforzar infraestructuras y apoyar al sector agrario. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO EN JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que Mengíbar contará con más de 6,4 millones de euros del Gobierno de España para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por los temporales de principios de año, reforzar infraestructuras municipales frente a inundaciones y respaldar al sector agrario local. Así lo ha señalado en su visita a la localidad, en la que ha estado acompañado por el alcalde, Juan Bravo.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Jaén en una nota, Fernández ha explicado que esta inversión combina, por un lado, los 3,1 millones destinados al Ayuntamiento para obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y prevención, y, por otro, los 3,25 millones que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está abonando a titulares de 307 explotaciones agrarias afectadas en el término municipal.

Para el subdelegado, "el Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a los municipios afectados por los temporales, actuando sobre las infraestructuras públicas dañadas y acompañando también al sector agrario, que es fundamental para la economía y el territorio de la provincia de Jaén".

Asimismo, las actuaciones municipales se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial, incluidos los gastos de gestión. Además, Fernández ha subrayado que este modelo de financiación "permite a los ayuntamientos acometer obras de gran envergadura que difícilmente podrían asumir únicamente con recursos propios".

No obstante, la ficha presentada por el Ayuntamiento de Mengíbar recoge actuaciones dirigidas tanto a la reparación de daños como a la construcción de nuevas infraestructuras de prevención frente a avenidas torrenciales e inundaciones. "El objetivo es que Mengíbar recupere plenamente las infraestructuras dañadas pero también que quede mejor preparado ante fenómenos meteorológicos similares", ha indicado Fernández.

OBRAS HIDRÁULICAS Y PREVENCIÓN FRENTE A FUTURAS LLUVIAS

Entre las actuaciones previstas han destacado "especialmente" las nuevas infraestructuras hidráulicas orientadas a mejorar la respuesta del municipio ante episodios de lluvias intensas. La ficha presentada por el Ayuntamiento recoge la construcción de un tanque de tormentas en la Avenida de España, con una inversión de 1,5 millones de euros, y otro tanque de tormentas en la calle Bailén, dotado con 1,1 millones.

Asimismo, Fernández ha señalado que estas intervenciones "son esenciales para reforzar la capacidad de evacuación de aguas, reducir riesgos y proteger tanto las infraestructuras públicas como los espacios de uso ciudadano ante posibles avenidas torrenciales e inundaciones". Además, contempla una nueva infraestructura de marco de hormigón en la carretera local del matadero, con una inversión de 68.514 euros, destinada también a mejorar la prevención frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

Junto a las obras de prevención, el Ayuntamiento de Mengíbar ejecutará actuaciones de reparación en diferentes infraestructuras municipales afectadas por las inundaciones del pasado 27 de enero. Entre ellas figuran los desperfectos en la capa de rodadura de la carretera Nacional 323-A, en el tramo del Ayuntamiento, con una inversión de 248.000 euros; la reparación de la cubierta de la Casa de la Cultura, con 131.850 euros; la reparación del canal de riego, por importe de 9.500 euros; y la reparación e instalación de módulos de mimetización de contenedores RSU, con 9.135,91 euros.

Al hilo, Fernández ha valorado el trabajo técnico y administrativo realizado por el Ayuntamiento de Mengíbar para presentar estas actuaciones "en tiempo y forma" y ha insistido en que estas ayudas "representan una oportunidad única para afrontar obras necesarias para la seguridad, la prevención y la mejora de los servicios públicos".

MÁS DE 3,2 MILLONES PARA EL CAMPO EN MENGÍBAR

El subdelegado ha puesto también en valor las ayudas destinadas al sector agrario en la localidad. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está procediendo al pago de 3.250.092,27 euros a titulares de 307 explotaciones agrarias de Mengíbar afectadas por los temporales de principios de año. Fernández ha destacado que estas ayudas "son fundamentales para acompañar a agricultores en la recuperación de sus explotaciones y para sostener la actividad de un sector estratégico para la provincia".

En este sentido, ha recordado que la provincia de Jaén lidera en Andalucía la recepción de ayudas a agricultores, con 41.787 beneficiarios y 368 millones de euros. A esta cantidad se ha sumado un segundo pago de 8.175.875,03 euros destinado a 994 beneficiarios jiennenses. Por otro lado, se destinarán 809.000 euros euros a la reparación de diversos caminos rurales, una actuación también financiada al 100% por el Gobierno de España.

Igualmente, las actuaciones previstas en Mengíbar forman parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción y mejora de infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén. "Jaén es la provincia que está recibiendo un mayor volumen de recursos destinados a las entidades locales con cargo al Real Decreto-ley de ayudas por el temporal, con alrededor de 2.500 actuaciones previstas en el conjunto del territorio", ha señalado el subdelegado.

Por último, Fernández ha concluido que "estas inversiones demuestran el compromiso del Gobierno de España con los municipios jiennenses, con sus agricultores y con la seguridad de la ciudadanía ante los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos".