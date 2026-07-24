El Mercadillo de El Arenal de Córdoba vuelve a su ubicación tradicional tras dos meses en la Avenida de las Lonjas

Archivo - El Mercadillo de El Arenal, en una imagen de archivo. - COMACOR - Archivo

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha informado este viernes de que el tradicional mercadillo dominical de El Arenal vuelve a su ubicación habitual del recinto ferial tras más de dos meses instalando sus puestos en Avenida de las Lonjas.

Según ha informado Comacor en una nota, este mercadillo comenzó su "destierro" junto al Mercacórdoba con motivo de la Feria de Mayo, el domingo 17 de ese mes. Este traslado es asumido cada año por los comerciantes "para posibilitar el montaje y desarrollo de la semana festiva por excelencia en Córdoba".

Tras dicho periodo, el mercadillo dominical continuó alejado de su acostumbrada ubicación debido a la celebración del Córdoba Live, evento que finalizaba el pasado fin de semana, lo que permite que este domingo 26 la mayor cita con la venta ambulante en Córdoba regrese a su emplazamiento tradicional.

Según Comacor, este regreso del mercadillo de El Arenal a la localización que lleva ocupando desde hace más de 30 años, supone "la normalización del trabajo de más de 250 familias que instalan su puestos cada domingo".

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha reivindicado que "este cambio se limite en años venideros al periodo de feria, posibilitando que otros eventos como el Córdoba Live puedan convivir en el extenso terreno de El Arenal con la cita comercial. Hay sitio para todos".

Para Torcuato, "la permanencia en Avenida de las Lonjas más tiempo del estrictamente necesario supone molestias y descenso de ventas", ya que es "una ubicación forzada e incómoda que no atiende con calidad las necesidades de comerciantes y ciudadanía"

Tras este regreso, la clientela puede encontrar de nuevo en El Arenal más de 250 puestos, provistos de una gran variedad de productos que atraen cada domingo a miles de visitas tanto de Córdoba como de su provincia, fomentando el dinamismo económico y social de la ciudad.