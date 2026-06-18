El mercado laboral andaluz supera los 3,6 millones de afiliados a la Seguridad Social a mediados de junio

Archivo - Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. A 10 de abril de 2026, en Barbate, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía superó a 15 de junio los 3,6 millones de afiliados (3.615.116) a la Seguridad Social, lo que refleja un crecimiento en 14.864 trabajadores más que a mediados de abril y un 2% más que en el mismo período de 2025, según muestran los registros de afiliación diaria publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En el conjunto nacional, el mercado laboral ha superado por primera vez en la historia los 22,5 millones de afiliados, al alcanzar a 15 de junio la cifra de 22.541.234 afiliados. Un nuevo mes, la creación de empleo en España sigue en "máximos históricos", tras sumar 165.075 ocupados en lo que va de junio y 651.082 en el último año, tal como ha subrayado el Gobierno en una nota.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que se ha "vuelto a batir un récord de empleo: superamos los 22,5 millones de ocupados. Volvemos a obtener un dato histórico que hasta hace poco tiempo nos parecía inalcanzable y que demuestra, una vez más, la gran transformación que ha vivido nuestro mercado de trabajo desde la reforma laboral y que se concreta en más y mejor empleo para todos"

En términos desestacionalizados --descontada la estacionalidad y el efecto calendario--, los registros muestran un aumento de 80.561 afiliados en la variación de las dos últimas quincenas. Esto sitúa la afiliación a la Seguridad Social en 22.162.335 afiliados, lo que supone un crecimiento interanual de 576.292 ocupados. Según reflejan estos datos, la afiliación ha crecido en 1.321.931 ocupados desde diciembre de 2023 y en 2.404.093 desde diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.