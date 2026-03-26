El Mercado de Primavera inaugura junto al Alcázar con homenaje a sabios de Córdoba por el Año Averroes

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba inaugura la sexta edición de su Mercado de Primavera, un evento que en esta ocasión homenajea a los sabios de Córdoba con motivo de la celebración del Año Averroes. - COMACOR

CÓRDOBA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha inaugurado este jueves la sexta edición de su Mercado de Primavera, un evento que en esta ocasión homenajea a los sabios de Córdoba con motivo de la celebración del Año Averroes.

El mercado se suma así a la oferta turística y de ocio de la ciudad en primavera con la aspiración de ser un lugar de encuentro para locales y turistas, sumando atractivos para aquellos que visitan. La cita cuenta con la colaboración de la Delegación de Comercio y Mercados del Ayuntamiento.

La inauguración ha contado con la presencia de la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, en nombre del equipo municipal, así como con representantes de los grupos PSOE y Hacemos Córdoba. Comacor ha querido en este acto agradecer "el consenso demostrado por el gobierno municipal y la oposición a la hora de apoyar este proyecto del comercio callejero".

El Mercado de Primavera permanecerá abierto hasta el 24 de mayo, de 10,00 a 22,00 horas, en su ubicación en los jardines ante el Alcázar de los Reyes Cristianos, donde ya se celebró los dos pasados años con gran acogida de visitantes y foráneos. Comacor renueva así esta cita comercial de la venta callejera, que invita a compartir la primavera en plena zona turística y que acompañará el desarrollo de las actividades del Mayo Cordobés, muchas de ellas programadas en zonas muy cercanas.

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha señalado que "este evento apuesta por la dinamización comercial y turística de la zona de una forma respetuosa con los vecinos y el entorno", a la vez que aspiran a "convertir este mercado en una cita de referencia al estilo de los que en distintas capitales europeas se celebran en entornos históricos, como la Plaza Central de Bélgica, el que se ubica a los pies de la monumental Catedral de Colonia, el de Las Ramblas de Barcelona o el que se instala en las inmediaciones del Coliseo Romano".

Además, ha subrayado que "es un espacio sin contaminación acústica ni molestias al vecindario, que invita al encuentro ciudadano, a una pausa para disfrutar de la primavera", al tiempo que ha resaltado "el respeto con el que Comacor instala el mercado en el enclave patrimonial en el que se encuentra".

MUESTRA DE PRODUCTOS VARIADOS

El Mercado de Primavera es una muestra que cuenta con 12 estand de productos variados que van desde piel a artesanía, moda, mundo dulce o perfumes exóticos, entre otros.

Comacor apuesta con este mercado por implicarse en la vida cultural y social de la ciudad, dando continuidad a un proyecto prioritario en su calendario anual de actividades extraordinarias.

Esa vertiente cultural se recoge en paneles que rinden homenaje a los sabios de Córdoba con motivo del año Averroes, plasmando su figura junto a la de Osio, Séneca, Maimónides y Wallada.