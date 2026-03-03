Mercadona dona 4.962 toneladas de alimentos en Andalucía en 2025 dentro de su estrategia de prevención del desperdicio

Donación de Mercadona a entidades sociales en pro del aprovechamiento de alimentos. - MERCADONA

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha valorado este martes la donación diaria de alimentos aptos para el consumo como una de las destacadas acciones enmarcadas dentro de las diversas estrategias de prevención del desperdicio alimentario. De este modo, a través de esta medida se han aprovechado 4.962 toneladas de productos de primera necesidad durante 2025 en Andalucía a 220 entidades sociales, lo que se traduce en 82.700 carros de la compra.

Según ha afirmado la entidad en una nota, a nivel nacional, la cifra asciende hasta 20.000 toneladas de alimentos y productos durante 2025 en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal y que han sido donadas a más de 859 entidades sociales con las que colabora a diario.

Además, la cadena de supermercados ha asegurado que durante este año ha donado a 130 entidades sociales un total de 550 neveras y congeladores que, una vez han dejado de tener cabida en la operativa de la compañía, han sido destinadas a organizaciones sociales "con el objetivo de facilitar su labor" y con el fin de prolongar su vida útil y de optimizar el uso de los recursos, al tiempo que se refuerza la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de estas entidades.

"En Mercadona contamos con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años", ha afirmado la coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona, Laura Cruz.

En esta línea, Cruz ha apostillado que, entre ellas, la donación de alimentos "ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra", motivo por el que ha considerado que se trata de "un claro ejemplo" de cómo "una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente".

Con esta iniciativa, la compañía ha reforzado su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo "que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos".