La Mesa del Aeropuerto de Granada y Jaén acuerda reunirse dos veces al año y analizar actuaciones de promoción de vuelos

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes (2d), en la reunión de la Mesa del Aeropuerto entre el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, a su derecha, y el alcalde jiennense, Julio Millán - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca (FGL) Granada-Jaén ha acordado en su reunión de este miércoles, en la Subdelegación del Gobierno granadina con la participación de representantes de administraciones y agentes sociales y económicos de estas dos provincias andaluzas, reunirse dos veces al año para seguir analizando actuaciones conjuntas de promoción y captación de vuelos.

Así lo ha indicado la Subdelegación del Gobierno en Granada en una nota de prensa tras un encuentro que ha analizado la evolución del número de pasajeros que han transitado por el aeropuerto, ubicado en Chauchina, en el cinturón metropolitano granadino, a lo largo de 2025, así como las previsiones hasta final de año. Si la tendencia actual se mantiene, se estima que el volumen de viajeros experimentará un incremento de entre el uno y el 1,5 por ciento respecto de 2024.

En una reunión que en el terreno político ha estado marcada por el abandono de esta mesa institucional por la Diputación de Granada por sus diferencias con la institución provincial de Jaén en cuanto a sus respectivos esfuerzos presupuestarios para promoción, se ha puesto de relieve, según ha informado la Subdelegación granadina, la competitividad del aeropuerto en relación con las tasas aeroportuarias.

En el caso del aeropuerto FGL Granada-Jaén, al contar con menos de tres millones de viajeros anuales, se beneficia de una bonificación de hasta el 70 por ciento de las tasas por pasajero, que puede alcanzar el cien por cien en el caso de incremento de nuevos viajeros en un vuelo.

También se han destacado las mejoras que las instalaciones aeroportuarias han experimentado en los últimos años, entre ellas, la ampliación de la terminal de entrada, con una inversión de tres millones de euros, y la próxima puesta en funcionamiento de la nueva maniobra de aproximación instrumental a la pista 27, que permitirá "evitar desvíos de vuelos durante el aterrizaje en condiciones meteorológicas adversas".

Igualmente, se han valorado las actuaciones desarrolladas por las distintas administraciones en materia de promoción y captación de vuelos que ha propiciado los datos positivos de este año. No obstante, se ha subrayado la necesidad de "reforzar la coordinación y el diálogo entre instituciones para optimizar los resultados y garantizar que las acciones se desarrollen de manera conjunta y coherente".

Con el objetivo de avanzar en esa línea, la Mesa del Aeropuerto ha acordado reunirse dos veces al año --una antes del verano y otra entre noviembre y diciembre-- y "establecer vías de comunicación directa para coordinar acciones de promoción conjuntas". Además, se ha decidido incorporar al empresariado de la provincia de Jaén a las próximas convocatorias y realizar un estudio de viabilidad para implantar un servicio de 'transfer' que conecte dicha provincia con el aeropuerto.

La Mesa del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén está compuesta por las subdelegaciones del Gobierno de Granada y Jaén y las diputaciones provinciales de ambas provincias, aunque la granadina ha indicado este miércoles que la abandona tras levantarse de la mesa.

También están representadas la Delegación del Gobierno andaluz en Granada y los ayuntamientos de la capital granadina y de Jáen, junto con los de Santa Fe y Chauchina, en el área metropolitana granadina, representantes sindicales y del empresariado granadino. A partir de la próxima reunión se invitará también a participar al sector empresarial de la provincia jiennense.

El Aeropuerto FGL cuenta en la actualidad con once destinos, nueve nacionales (Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife, Melilla, Oviedo y Santander) y dos internacionales (París, en Francia, y Ámsterdam, en Países Bajos).

ABANDONO DE DIPUTACIÓN DE GRANADA

Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha lamentado que el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, se haya levantado del encuentro de la Mesa del Aeropuerto en el último momento, una actitud que ha calificado de "incomprensible" y "errónea", ya que, según ha señalado, "la reunión se ha desarrollado en todo momento en un clima de cordialidad y con el interés común de mejorar la coordinación y el diálogo".

"Difícilmente se puede avanzar desde la confrontación y la falta de respeto institucional", ha concluido Montilla. Por su parte, la Diputación de Granada ha lamentado al respecto en un comunicado "la falta de compromiso" de la institución provincial de Jaén, y ha defendido su trabajo, que "ha venido realizando y realiza" en "un esfuerzo económico sostenido y creciente para mejorar la conectividad aérea de la provincia" granadina y "consolidar su promoción turística nacional e internacional".

Desde Jaén, junto con el subdelegado del Gobierno en la provincia, Manuel Fernández, han estado representando a la Diputación su presidente, Francisco Reyes, y al Ayuntamiento, el alcalde, Julio Millán, ambos del PSOE. Han asistido a la reunión con, entre otros, el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y el edil de Turismo y Cultura de la capital granadina, Juan Ramón Ferreira, del PP, que ha salido antes de su finalización del encuentro por una cuestión de agenda que fuentes municipales consultadas por Europa Press han desvinculado del abandono de la Mesa del Aeropuerto FGL por parte de la institución provincial granadina.