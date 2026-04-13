La Mesa del Agua para canalizar Béznar-Rules, en Granada, obtiene el compromiso de administraciones y tejido productivo

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada ha constituido este lunes la Mesa del Agua para el impulso definitivo a las canalizaciones del sistema Béznar-Rules con el compromiso de administraciones y tejido productivo. - AECOST

GRANADA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada ha constituido este lunes la Mesa del Agua para el impulso definitivo a las canalizaciones del sistema Béznar-Rules. El encuentro celebrado en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), en Granada, ha supuesto, según los organizadores, "un hito largamente esperado tras décadas de reivindicación" al obtener el consenso unánime de las administraciones y el tejido productivo.

Así, y según han señalado en un comunicado, el encuentro ha reunido, por primera vez en un mismo espacio de trabajo, a representantes de todas las administraciones implicadas junto al tejido productivo, regantes, agricultores y empresarios de la Costa Tropical, "sentando las bases de una nueva etapa centrada en la coordinación, el diálogo técnico y la búsqueda de soluciones reales".

Durante la reunión se ha acordado continuar el trabajo técnico de forma inmediata, con la implicación de todos los equipos, con el objetivo de llegar al próximo 13 de julio con avances sustanciales que permitan adoptar decisiones concretas sobre el desarrollo de las canalizaciones.

"Hoy es un día muy importante para el tejido productivo de la Costa Tropical, después de décadas con una presa sin canalizaciones y una situación bloqueada. Hemos conseguido constituir la Mesa del Agua, donde están todas las administraciones y el conjunto del tejido productivo, para empezar a hablar de futuro y dejar atrás el pasado", ha asegurado el presidente de Aecost y portavoz de la plataforma, Javier Rubiño.

Asimismo, ha destacado que se ha abierto ·un libro en blanco para trabajar de puertas adentro, con coordinación real, dejando atrás dinámicas ineficaces y sentando las bases para avanzar con soluciones concretas".

Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, ha calificado la jornada como "un día importante, casi histórico, para las canalizaciones de Béznar-Rules", señalando que "no podíamos permitir que los regantes que están en primera línea siguieran esperando sin soluciones reales ni planificación clara". En este sentido, ha valorado que este paso supone "compromiso, coordinación y, sobre todo, voluntad de avanzar".

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, ha puesto el acento en la importancia del diálogo: "En Granada estamos aprendiendo a sentarnos en una mesa, a negociar todos los asuntos y a construir soluciones desde el entendimiento". Cuerva ha destacado que este nuevo espacio permitirá "alcanzar soluciones concretas en materia de infraestructuras, dejando atrás diferencias y mirando hacia el futuro con una visión común", al tiempo que ha señalado la necesidad de contar con instrumentos técnicos y decisiones claras en los próximos meses.

A la constitución de la Mesa del Agua para las canalizaciones de Béznar-Rules han asistido la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, representada en la persona del subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla; la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con la representación en la persona de la delegada territorial en Granada, María del Carmen Reyes, acompañada de Luis Rico, director de explotación del sistema.

También ha asistido en representación de la Junta el delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Granada, Antonio Granados; así como el vicepresidente quinto y diputado provincial de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero.

Por parte de la plataforma han participado Gerardo Cuerva, presidente de la CGE; Javier Rubiño, presidente de Aecost; Maximino Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo; ; Julio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Motril; Alfonso Zamora, gerente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas (Ecohal); Juan Camacho, representante de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); y Germán Cantal, gerente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa de la Costa Tropical.