La Mesa del Ferrocarril de Granada avanza para adjudicar antes de final de año la redacción del proyecto de integración

Reunión de los integrantes de la Mesa del Ferrocarril en el Ayuntamiento de Granada.

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este jueves la séptima Mesa técnica del Ferrocarril junto al Ministerio de Transportes y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, en la que se ha acordado impulsar el trabajo conjunto de las tres administraciones para el inicio de la redacción del anteproyecto y el proyecto de la integración en la ciudad.

Según se ha confirmado en el transcurso de la reunión, a finales de octubre se van a producir las entregas por parte de las empresas, de modo que para el 3 de noviembre ha quedado fijada la mesa administrativa y el 19 de diciembre la económica.

En consecuencia, la siguiente mesa técnica del ferrocarril será el 4 de noviembre, encarándose así el arranque para dar solución global a la integración del ferrocarril en la ciudad de Granada, así como el proyecto de la estación.

El propósito del Ayuntamiento es "acompañar en todo momento a la empresa adjudicataria para que se contemplen todos los detalles y mejoras que se han propuesto desde el Consistorio: favorecer la movilidad, la permeabilidad entre barrios o mejorar la conexión con el área metropolitana".

Según ha afirmado el concejal de Urbanismo de la capital, Enrique Catalina, "el objetivo es agilizar los plazos y sumar también recursos humanos y técnicos, ya que somos conscientes de la complejidad que tiene la definición del proyecto".

Asimismo, el Ayuntamiento ha instado a iniciar de manera urgente los trabajos del convenio de integración. "Una vez que hemos superado la fase de licitación del anteproyecto y el proyecto de estación, tenemos que dar continuidad al convenio que debe trabajarse por parte de las tres administraciones", ha aseverado Catalina.

CERCANÍAS Y MOREDA

Por su parte, la Mesa ha decidido también constituir dos mesas de trabajo específicas, tanto para tratar el proyecto de Cercanías como para la variante de Moreda.

En el caso de las Cercanías, sobre las que el Ayuntamiento ha planteado una serie de mejoras, se ha acordado avanzar constituyendo una mesa técnica exclusiva, ya que el ministerio expresó su voluntad de avanzar con esta dotación como parte del proyecto de integración.

Según ha señalado Enrique Catalina, "los objetivos del Ayuntamiento son que el Cercanías acerque y conecte la Azucarera, como proyecto estratégico de la ciudad de la mano de la Universidad de Granada; dar acceso a la Bobadilla y valorar la conexión con el aeropuerto".

Respecto a la variante de Moreda, el edil de Urbanismo ha señalado que es absolutamente necesario que se avancen los trabajos para definir el proyecto, ya que se trata de parte del Corredor Mediterráneo.

"Se trata del último tramo que no cuenta con un proyecto ya definido y decidido, y que además condiciona el espacio de mercancías, cuyo traslado desde el centro de la ciudad, es una condición que el Ayuntamiento planteó desde el primer minuto y que también condiciona la futura ampliación del área logística de MercaGranada".

"Desde el primer minuto dijimos que la variante de Moreda, aun formando parte del proyecto integral, global, para integrar el ferrocarril en nuestra ciudad, merecía ser analizado también de forma puntual en una mesa técnica exclusiva, algo que finalmente ocurrirá".

Catalina ha expresado su confianza en que en la siguiente reunión, el 4 de noviembre, se analizará el resultado de la licitación, ya en su recta final y se reunirán las nuevas mesas para arrancar sus trabajos.