La Mesa del Parlamento celebra este el miércoles su primera reunión de la XIII legislatura

Miembros de la Mesa del Parlamento elegidos en la sesión constitutiva de la XIII legislatura, desarrollada el 11 de junio de 2026. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de la XIII legislatura andaluza celebrará este miércoles su primera reunión tras la sesión constitutiva que se desarrolló el pasado jueves.

La reunión se desarrollará a partir de las 11,00 horas, según se recoge en la agenda parlamentaria semanal.

La nueva Mesa del Parlamento está compuesta por cinco miembros del PP-A, que son Jesús Aguirre como presidente de la institución; Ana Mestre como vicepresidenta primera; Manuel Andrés González, vicepresidente tercero; José Ramón Carmona, secretario primero, y Julia Ibáñez, como secretaria tercera, y por dos miembros del PSOE-A, Fernando López Gil como vicepresidente segundo, y Olga Manzano, como secretaria segunda.

De esta manera, los grupos parlamentarios de Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía se han quedado sin representación entre los siete puestos que tiene la Mesa de la Cámara.

Esta semana también está prevista la constitución formal de los grupos parlamentarios, con la designación de sus respectivos cargos, para su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

Fuentes parlamentarias han trasladado a Europa Press que, "con toda probabilidad", la Mesa del Parlamento abordará la presencia en la misma de los tres grupos que no han logrado ninguno de los siete puestos. La fórmula sería, como ha ocurrido en otras ocasiones, un representante en calidad de vocal, con voz pero sin voto.

Esto se debe a que el artículo 36 del Reglamento del Parlamento señala que "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

Como se recordará, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía hicieron sus respectivas propuestas de cargos para la Mesa del Parlamento en el pleno de la sesión constitutiva, pero ninguna de ellas salió adelante.

Así, Vox propuso para una vicepresidencia a su diputada por Granada, Beatriz Sánchez, quien al no salir, fue propuesta de nuevo para una secretaría.

Por su parte, Adelante Andalucía propuso para las votaciones de presidencia, vicepresidencias y de secretarías a su diputada por Sevilla Begoña Iza.

Por Andalucía, propuso a la diputada por Cádiz, Esperanza Gómez, como candidata tanto a vicepresidencia como a secretaría.

En este sentido, algunos de esos nombres podrían estar en la Mesa del Parlamento como vocal, con voz pero sin voto.