La Mesa Técnica de Seguimiento coordina la respuesta municipal en Córdoba por el aviso de calor extremo

Turistas visitan la capital cordobesa encontrándose bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º. A 23 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Técnica de Seguimiento establecida en el subplan municipal de altas temperatura se ha reunido en la mañana de este martes para coordinar y reforzar el dispositivo de actuación municipal ante el episodio de calor activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ha emitido un aviso de nivel rojo para la Campiña Cordobesa.

Según ha informado el Ayuntamiento, este subplan, integrado en el Plan Local de Respuesta ante Fenómenos Meteorológicos Adversos del Consistorio, aprobado en noviembre de 2025, tiene por objeto establecer los procedimientos de preparación, respuesta y recuperación ante los avisos emitidos por la Aemet por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos lluvias intensas, viento, tormentas y calor extremo, garantizando una respuesta coordinada de todos los servicios municipales implicados.

En materia de atención social, la Delegación de Servicios Sociales mantiene activo su protocolo específico de seguimiento a personas vulnerables, con contacto continuado con cerca de 7.000 personas en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, permanecen habilitadas las 15 plazas extraordinarias en la Casa de Acogida dentro del Plan Ola de Calor para atender a las personas sin hogar. Durante la última semana dichas plazas han sido ocupadas en su totalidad a excepción del pasado viernes, día en que quedó una libre.

Además, se activa el operativo de servicio de transporte gratuito, coordinado con Cruz Roja, para facilitar el traslado de personas mayores hasta el centro de Sama Naharro, donde también se les ofrece atención y alimentación durante las horas de mayor riesgo térmico.

Los refugios climáticos habilitados por el Ayuntamiento permanecerán abiertos de 09,00 a 21,00 horas para ofrecer espacios seguros climatizados a la ciudadanía durante los avisos de nivel rojo. Los ocho refugios establecidos son el Centro Cívico Fuensanta; Centro Cívico Norte; Centro Cívico Poniente Sur; Centro de Participación Activa para Personas Mayores Huerta de la Reina; Jardín Botánico; Biblioteca Central; Edificio la Normal (sala de lectura), y Centro de Recepción de Visitantes.

EVENTOS Y AUTOBUSES

En relación con los eventos programados en la vía pública, durante la franja horaria que se establezca como riesgo extremo por calor, se procederá a modificar, adaptar o reprogramar todas aquellas actividades previstas con el objetivo de preservar la seguridad de participantes, trabajadores y asistentes.

Desde el Imdeco se ha recomendado a clubes y entidades deportivas que hagan extensiva la suspensión de todas las actividades deportivas municipales al aire libre. También se han reforzado los puntos de hidratación, y se ha deretado el cierre de la pista de atletismo de El Fontanar.

Estas medidas afectan igualmente al personal municipal, para el que se han activado las actuaciones recogidas en el 'Procedimiento general de actuación frente al riesgo de estrés térmico por calor en actividades realizadas al aire libre y en lugares de trabajo que no puedan quedar cerrados'.

Desde Aucorsa se sigue igualmente el protocolo establecido para episodios de altas temperaturas, tanto para trabajadores como para viajeros. Entre otras medidas, se impone que los vehículos no apaguen el motor en las cabeceras de línea para mantener la climatización y evitar incrementos de temperatura en el interior de los autobuses. Además, se ha desplegado una campaña informativa en todas las pantallas de información de las paradas.

SADECO, BOMBEROS Y POLICÍA

Por su parte, Sadeco mantiene activas las medidas contempladas en su protocolo interno para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores ante condiciones de calor extremo. Entre ellas, se encuentran el adelanto del horario de entrada para el personal de limpieza viaria, la entrega de sombreros de protección, el uso obligatorio de crema solar, la realización de pausas en zonas de sombra o refrigeradas y una evaluación diaria de las condiciones ambientales para adaptar turnos y tareas según el nivel de riesgo.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento ha previsto un despliegue excepcional que duplica el número de efectivos disponibles en cada parque durante el tiempo en que el aviso rojo se mantenga activo. En total, 32 bomberos prestarán servicio durante esas horas para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

La Policía Local, por su parte, extremará la vigilancia en el entorno urbano de la capital para intervenir ante cualquier episodio derivado de las altas temperaturas. Las patrullas desplegadas prestarán especial atención a personas vulnerables y mantendrán comunicación permanente con el resto de servicios de emergencia para prestar apoyo cuando sea necesario.

Esta actuación se suma al dispositivo especial que la Policía Local mantiene activo desde el día 1 de junio para la vigilancia de las zonas de influencia forestal. Hasta el 15 de octubre, el cuerpo policial cuenta con dos patrullas de refuerzo en cada turno destinadas a labores preventivas frente al riesgo de incencios y a garantizar la seguridad de la población.

El Ayuntamiento mantiene un seguimiento permanente de la evolución meteorológica y de los avisos emitidos por las autoridades competentes para adaptar las medidas preventivas en función de la situación. Se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones para prevenir episodios que afecten a la salud ante las altas temperaturas, como evitar salir en las horas centrales del día, mantenerse hidratado de forma constante, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a personas mayores o que vivan solas.