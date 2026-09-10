Mestre afirma que el Parlamento andaluz se está "preparando" ya para la IA, aunque todavía "queda mucho"

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha manifestado este jueves que la institución se está "preparando" ya para la Inteligencia Artificial (IA), aunque todavía "queda mucho". En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas po - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, ha manifestado este jueves que la institución se está "preparando" ya para la Inteligencia Artificial (IA), aunque todavía "queda mucho".

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Mestre ha recordado que en la pasada legislatura, con Jesús Aguirre como presidente del Parlamento, se puso en marcha un plan de digitalización porque "ya era hora de acabar con tanto papel", lo que ha facilitado mucho el trabajo parlamentario.

Ha indicado que este mes de septiembre se ha estrenado en el Parlamento un nuevo sistema de multimedia en todas las comisiones. Se ha referido además a los beneficios que los procesos de digitalización están teniendo también para los agentes y entidades sociales que acuden al Parlamento a trasladar sus preocupaciones y reivindicaciones.

"Ahora hay pantallas donde antes no había y se puede introducir con USB los datos y las gráficas y los diputados también puedan hacer un mejor trabajo, más cómodo, y tener una interrelación con esos agentes mucho más útil y adaptada al siglo XXI, que es donde estamos", ha indicado.

"Nos estamos preparando, pero para la Inteligencia Artificial todavía nos queda mucho para poder presumir de que estamos preparados, porque es un reto", ha añadido Mestre, insistiendo en que están "preocupados y ocupados en conocer, en aplicar y en tener disponibles las herramientas suficientes para hacer frente a ello".

De otro lado, sobre el ambiente que espera en esta legislatura en el Parlamento, ha confiado en que la institución "siga representando a los ciudadanos como merecen".

Ha manifestado que las faltas de respeto son la dinámica en una "confrontación agria y polarizada" y que espera que ello no suceda en la Cámara autonómica.

Ana Mestre ha confiado en que se desarrollen "debates de altura" que llevan a que te sientas "orgulloso de tu tierra y de tus representantes públicos, aunque no seas de su partido político".

Ha agregado que, sin duda, en la Cámara andaluza se van a tratar asuntos de ámbito nacional, no ya por una "cuestión partidista", sino porque afectan a Andalucía, y la clave estará en cómo se llevan a cabo esos debates: "Espero que desde el diálogo, el respeto y la crítica constructiva".