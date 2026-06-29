El metro funcionará con servicios mínimos del 50% durante los paros parciales de la primera quincena de julio

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GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El metro de Granada funcionará con servicios mínimos del 50 por ciento durante los once días de paros parciales que ha convocado la plantilla durante la primera quincena de julio para reclamar que se incluyan en el convenio colectivo mejoras salariales y condiciones laborales "dignas".

Los paros están previstos en distintos tramos horarios los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de julio. La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha fijado los servicios mínimos en un 50 por ciento tras analizar las propuestas aportadas por empresa y trabajadores.

La resolución, publicada este lunes en el BOJA y consultada por Europa Press, detalla que estos serán los servicios mínimos tanto para conductores, como para los trabajadores del Puesto de Control Central y supervisores, y para los técnicos de operaciones del metro de Granada.

Si trabajadores y empresa no llegan antes a un acuerdo, estos paros van a comenzar este miércoles, 1 de julio, y se producirán de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas, mismo horario que se aplicará los días 7, 9 y 13 de julio.

Esta tanda de paros parciales de la primera quincena del mes de julio se prevé tras la que tuvo lugar en plenas fiestas del Corpus en la capital Granadina durante el 30 de mayo, y 2, 3 y 6 de junio, y en la que los servicios mínimos fueron de un 60%.

Además, hubo otra tanda de paros parciales en mayo, con servicios mínimos del 50% durante cinco días del mes de mayo, y que incluyó una jornada de huelga completa el día 15 de dicho mes.

El comité de empresa ha dicho estar abierto a continuar con la negociación del convenio colectivo y ha insistido en que la plantilla del metro de Granada "no está pidiendo privilegios", sino condiciones dignas y homologables a las del resto de trabajadores de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.