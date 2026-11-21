El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los metros de Granada, Sevilla y Málaga, dependientes de la Junta de Andalucía, se han sumado a la promoción de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 mediante una campaña de imagen desplegada en sus instalaciones y trenes. El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, y la alcaldesa, Marifrán Carazo, han dado a conocer en el suburbano granadino una iniciativa que refuerza la difusión de este proyecto cultural en los tres sistemas de transporte metropolitano.

Según ha indicado el Ayuntamiento granadino en una nota de prensa, el crecimiento récord de viajeros registrado en los últimos años por los tres metros andaluces ha reforzado su papel como "soportes de gran alcance para la difusión de iniciativas de interés general". La campaña aprovecha el tránsito diario de usuarios por sus instalaciones para "ampliar la visibilidad de la candidatura granadina, mediante formatos publicitarios adaptados a las características de cada servicio".

De este modo, Metro de Granada concentra el mayor despliegue de la campaña, con mupis estáticos distribuidos a lo largo de la línea, seis marquesinas con publicidad integral y un tren completamente vinilado con la imagen de Granada 2031. Asimismo, se ha incorporado el patrocinio de los puntos de carga para dispositivos móviles de otros tres trenes. La difusión se completa con un spot en las pantallas de gran formato de las estaciones de Recogidas y Méndez Núñez, así como en los mupis digitales del trazado.

Por otro lado, Metro de Sevilla ha incorporado la imagen de la candidatura a las pantallas de las estaciones de plaza de Cuba, San Bernardo y Puerta Jerez, a las puertas de andén de dos estaciones y a los mupis convencionales distribuidos a lo largo de la línea. Estos soportes permiten reforzar la presencia de Granada 2031 en distintos puntos de contacto con los usuarios del servicio.

Por otra parte, en Metro de Málaga, la promoción incluye la difusión del spot en pantallas de gran formato y mupis digitales de las estaciones de Atarazanas, Guadalmedina y El Perchel, el vinilado de zócalos de dos estaciones como El Perchel y Guadalmedina, así como la bajada de escaleras de Guadalmedina. Además, se difundirá en mupis de formato impreso distribuidos a lo largo de la línea, ampliando la visibilidad de la candidatura en las instalaciones del suburbano malagueño.

De este modo, el consejero ha afirmado que "Granada se merece la Capitalidad Cultural de la Unión Europea 2031 por su patrimonio, por su historia y por la capacidad que tiene de proyectar la cultura a todo el mundo".

"Desde la Junta de Andalucía apoyamos esta iniciativa y reconocemos el esfuerzo de la sociedad granadina para alcanzar este objetivo y, concretamente, desde la Consejería de Fomento y Movilidad, queremos contribuir con la implantación de la imagen de Granada 2031 en los metros andaluces, que son espacios de conexión entre las personas y las ciudades y, por tanto, acercar las iniciativas culturales de interés general a miles de usuarios", ha remarcado Muñoz-Atanet.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que esta campaña "refuerza el carácter andaluz de la candidatura, un proyecto de ciudad que cuenta con la implicación y el respaldo de toda Andalucía". "Gracias al compromiso de la Junta, llevamos la ilusión y la ambición de Granada 2031 a miles de andaluces que utilizan a diario el transporte metropolitano. Afrontamos la recta final de la candidatura convencidos de que la capitalidad europea de la cultura será una gran oportunidad para Granada y para el conjunto de Andalucía".

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Junta de Andalucía con la promoción y difusión de la cultura y el patrimonio andaluz, así como con la proyección de sus ciudades en el ámbito nacional e internacional. En este contexto, los tres sistemas de transporte metropolitano ponen sus recursos y espacios publicitarios al servicio de iniciativas de interés general como la candidatura de Granada, contribuyendo a "reforzar su visibilidad y a impulsar la proyección de la ciudad en el escenario cultural europeo en 2031".