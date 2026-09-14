La Mezquita-Catedral de Córdoba reduce un 15,4% su huella de carbono en un año

El Cabildo Catedral de Córdoba presenta la reducción de la huella de carbono asociada a la actividad analizada de la Mezquita-Catedral durante 2025. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha reducido en un 15,4% la huella de carbono asociada a la actividad analizada de la Mezquita-Catedral durante 2025, según los resultados del estudio realizado por Greening Consulting para conocer el impacto ambiental de su gestión y establecer nuevas líneas de actuación que permitan continuar avanzando en materia de sostenibilidad. La huella calculada ha pasado de 109,94 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente en 2024 a 93,01 toneladas en 2025, lo que representa una reducción de cerca de 17 toneladas en un solo ejercicio.

En una rueda de prensa, el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, ha señalado que "la huella calculada en 2025 asciende a 93 toneladas de CO2 equivalente", a lo que ha añadido que "para entender la dimensión del dato, sería aproximadamente lo que emiten 20 turismos de gasolina durante un año". "Pero quizá el dato más significativo es la evolución: se han reducido casi 17 toneladas respecto al ejercicio anterior, una cantidad equivalente, aproximadamente, a las emisiones de un coche recorriendo cuatro veces la vuelta al mundo", ha resaltado.

El portavoz ha destacado la relevancia de estos resultados y ha apuntado que "la responsabilidad no se limita a conservar y proteger un patrimonio excepcional", sino que también tienen "la obligación de gestionarlo de manera responsable, haciendo un uso eficiente de los recursos y preocupándonos por el impacto que nuestra actividad genera sobre el entorno".

Al respecto, el portavoz del Cabildo ha incidido en que "medir la huella de carbono permite saber dónde estamos, conocer cuáles son nuestras principales fuentes de emisiones y, sobre todo, disponer de información objetiva para decidir dónde debemos actuar en los próximos años".

LA ELECTRICIDAD CONCENTRA EL 81% DE LAS EMISIONES

El estudio ha sido elaborado siguiendo el GHG Protocol, estándar internacional utilizado para medir y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo la misma metodología y límites organizacionales empleados en el ejercicio anterior.

El análisis diferencia entre las emisiones directas --denominadas Alcance 1-- procedentes del consumo de gas natural, vehículos corporativos, maquinaria y grupo electrógeno, y las emisiones indirectas de Alcance 2, derivadas de la electricidad adquirida para las distintas instalaciones gestionadas por la institución.

Las emisiones directas alcanzaron en 2025 las 17,37 toneladas de CO2 equivalente, un descenso del 2,8% respecto al ejercicio anterior, algo que se explica fundamentalmente por el menor consumo de gas natural y por una reducción de 2.240 kilómetros en el uso de los vehículos corporativos.

Por su parte, las emisiones vinculadas al consumo eléctrico se situaron en 75,64 toneladas de CO2 equivalente, un 17,74% menos que en 2024. Esta reducción responde tanto a una disminución del 5,68% en el consumo eléctrico global, como a unos factores de emisión más bajos de las compañías suministradoras. La electricidad representa actualmente alrededor del 81% de la huella de carbono calculada, por lo que constituye el principal ámbito sobre el que seguir trabajando en materia de eficiencia y descarbonización.

MEDIR PARA SEGUIR MEJORANDO

Para el Cabildo, la principal utilidad del estudio reside precisamente en convertir los resultados obtenidos en nuevas decisiones de gestión. "El dato positivo de la reducción del 15,4% indica que estamos avanzando, pero lo verdaderamente importante es que este estudio permite identificar con mucha mayor precisión dónde hay margen de mejora", ha explicado Jiménez Güeto.

Entre las prioridades planteadas figuran el impulso de buenas prácticas y la formación ambiental del personal, la renovación progresiva de luminarias y equipos por soluciones de mayor eficiencia energética, el análisis de alternativas relacionadas con las energías renovables y la mejora de los sistemas de recopilación de información ambiental.

El estudio señala además como próximo reto avanzar en la recopilación de información que permita incorporar progresivamente las emisiones de Alcance 3, correspondientes a otras emisiones indirectas que no han podido ser cuantificadas en el inventario de 2025.

UN PASO MÁS EN LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

La elaboración de la huella de carbono se enmarca en la estrategia que el Cabildo Catedral desarrolla para avanzar hacia un modelo de gestión cada vez más sostenible y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La iniciativa da continuidad a la primera Memoria de Sostenibilidad de la institución, presentada el pasado año, mientras el Cabildo ultima ya su segunda edición, que será presentada próximamente.

Este proceso comenzó, entre otras actuaciones, con la constitución en octubre de 2023 del equipo de sostenibilidad de la Mezquita-Catedral. En marzo de 2025 se formalizó además un convenio de colaboración para la medición de la huella de carbono como herramienta de diagnóstico ambiental y como punto de partida para definir futuras acciones de mejora.

Según Jiménez Güeto, "no se trata de realizar acciones aisladas, sino de incorporar progresivamente una cultura de sostenibilidad a la forma de gestionar", a la vez que ha afirmado que quieren que "la conservación del patrimonio, la calidad de la experiencia de quienes nos visitan y la responsabilidad ambiental avancen de la mano".