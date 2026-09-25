La militancia del PSOE de Jaén vota este sábado para elegir al candidato a la Alcaldía entre Millán y Alberca

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán (c), y el concejal Carlos Alberca en una imagen de archivo en un pleno junto a la edil África Colomo - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La militancia del PSOE de Jaén está llamada a votar este sábado para elegir al candidato a la Alcaldía entre el alcalde y secretario general de la agrupación local, Julio Millán, y el concejal Carlos Alberca.

La votación --enmarcada en las primarias abiertas por el PSOE-A en las capitales y municipios mayores de 20.000 habitantes-- está prevista entre las 09,00 y 20,00 horas en la sede local, en la calle San Andrés, según han precisado a Europa Press desde el partido.

Millán y Alberca optan a liderar la lista del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2027 en Jaén, única capital de Andalucía con regidor socialista. Algo que, entre otras cuestiones, explica la sorpresa que este escenario ha generado entre responsables de la formación, incluida la secretaria general en la comunidad, María Jesús Montero.

En este sentido, cabe recordar que Millán podía haber sido designado candidato de forma automática, como permite el reglamento del partido para quienes ostentan la alcaldía. Sin embargo, él mismo descartó esta vía directa "para tener el aval de los compañeros" al proyecto "de éxito" que viene liderando al frente del Ayuntamiento y que pretende continuar para que la ciudad pueda "seguir avanzando".

Una aspiración de encabezar la candidatura en 2027 que ha reafirmado al sostener que existen "opciones reales para seguir gobernando" avaladas por la experiencia y "la mayor inversión jamás desplegada" en proyectos estratégicos. Y ello, sin olvidar, que con él al frente el PSOE ganó las dos últimas citas electorales municipales.

No tiene la misma percepción Carlos Alberca, cuya candidatura ha llamado la atención por formar parte del grupo municipal socialista y del equipo de gobierno como quinto teniente de alcalde. A su juicio, el panorama electoral en la capital se presenta "muy adverso" y aboga por un "cambio de rumbo y de pilotaje" y un retorno a la socialdemocracia para llegar a mayo con posibilidades reales de gobernar en solitario.

Entre otras cosas, cuestiona el "abuso de las colaboraciones público-privadas como fórmula por defecto", la externalización de servicios públicos y la cesión de suelos municipales para aprovechamientos privado. Además, considera que el actual modelo de dirección y gobernanza ha "limitado la participación de la agrupación" en el diseño de las campañas y en la definición del modelo de ciudad.

Finalmente, tras recoger los avales necesarios y desarrollar sus respectivas campañas de información durante la última semana, será la militancia, formada por más de 500 personas, la que decida este sábado quién será el candidato a la Alcaldía de Jaén.

Una situación que se repetirá en la segunda ciudad más poblada de la provincia, Linares. Sus más de 200 afiliados también están llamados a votación en primarias entre las 10,00 y las 20,00 horas en la sede de la agrupación local.

En este caso, donde el PSOE está en la oposición, optan la diputada nacional Ana Cobo y el secretario general y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Perales, además de portavoz en el Ayuntamiento tras liderar la candidatura en los comicios de 2023.

En las votaciones de este sábado, si un aspirante obtiene más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta.

En el caso de ser ésta necesaria, se celebraría el 3 de octubre e iría precedida de una campaña de información programada entre el 28 de septiembre y 2 de octubre. En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos.

OTROS MUNICIPIOS

Junto a Jaén y Linares, los otros municipios jiennense mayores de 20.000 habitantes son Úbeda, Andújar, Alcalá la Real y Martos. En esta última localidad, las primarias no han sido necesarias por cuanto el regidor, Emilio Torres, trasladó su intención de repetir como cabeza de lista y su designación de produjo de forma directa.

En Andújar y Úbeda hubo una única precandidatura, por lo que fueron proclamados como candidatos a la Alcaldía, respectivamente, la expresidenta del PSOE y exconsejera Micaela Navarro y el primer teniente de alcalde ubetense y diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Con respecto a Alcalá la Real, está pendiente el desarrollo de las primarias, ya que la agrupación local solicitó pedir el aplazamiento a la tercera 'ventana' prevista, en noviembre, y la Comisión de Garantías ha trasladado esta demanda a la ejecutiva regional.