La militancia socialista elige este sábado a su candidato a la Alcaldía de Córdoba

(Desde Izda.) José Antonio Romero, Victoria Fernández Y Ángel Ortiz, Los Tres Candidatos De Las Primarias Socialistas Para La Alcaldía De Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los militantes de Córdoba capital están llamados a las urnas mañana sábado, 26 de septiembre, para elegir a su candidato o candidata a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 entre las tres candidaturas que han concurrido al proceso, lideradas por la parlamentaria andaluza por Córdoba, Victoria Fernández, el concejal en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz y el también edil en el Consistorio cordobés y diputado provincial José Antonio Romero.

Los tres acreditaron el pasado 16 de septiembre, mediante la presentación de avales, el respaldo necesario de la militancia de las distintas agrupaciones socialistas de la capital, dentro del porcentaje establecido reglamentariamente, situado entre el 15 y el 20% de los afiliados de la ciudad, para poder concurrir a las primarias.

Desde entonces y en el marco de la campaña abierta en las primarias, han venido dando a conocer sus propuestas entre los militantes socialistas, lo que ha incluido la celebración de un debate a tres en la sede provincial del PSOE de Córdoba el pasado martes 22 de septiembre.

Ahora las primarias socialistas en Córdoba se dirimirán en las ocho agrupaciones del PSOE de la capital cordobesa, donde estarán instaladas este sábado las urnas para la votación, en horario de 10,00 a 20,00 horas, salvo en Alcolea, que en este caso será en horario de 18,00 a 20,00 horas.

Será a partir de las 20,00 horas, en todas las agrupaciones, cuando comenzará el recuento de votos emitidos, que los secretarios de Organización correspondientes deberán subir al portal de agrupaciones para que el resultado, posteriormente, sea verificado por el Departamento de Atención al Militante y a la Ciudadanía (DAMyC) del PSOE federal.

Una vez ratificados los resultados, será la Comisión de Ética y Garantías del PSOE la que proclame el resultado, tanto si hay un ganador, es decir, que haya superado el 50% de los votos y, por tanto, quedará ya elegido como candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, como si el proceso continúa en una segunda vuelta, con las dos candidaturas que hayan obtenido mayor porcentaje de apoyos y que se verán nuevamente en las urnas el próximo sábado 3 de octubre.

Los equipos de las tres candidaturas aguardarán este sábado el resultado del proceso de primarias en sus respectivas agrupaciones, esto es, Victoria Fernández en la Agrupación Centro, Ángel Ortiz en la Agrupación del Sector Sur, y José Antonio Romero en la Agrupación Norte-Sierra (Valdeolleros).

Entre tanto, este viernes los tres candidatos han decidido suspender todos los actos y encuentros previstos por el fin de campaña, en señal de duelo y respeto por el trágico fallecimiento ayer jueves en accidente de tráfico del que fuera escenógrafo, productor cultural y militante del PSOE de Córdoba, Pablo Téllez.