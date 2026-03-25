El Ministerio de Agricultura publica ayudas por 2,7 millones a 496 armadores andaluces afectados por las borrascas

Archivo - Flota pesquera amarrada a puerto. Imagen de archivo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la relación de 496 armadores de pesca de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga que van a recibir ayudas por un total de 2,7 millones de euros para compensar la pérdida de renta por los días que no pudieron faenar como consecuencia de la cadena de borrascas sucedida entre los meses de enero y febrero.

Según ha informado el Gobierno de España en una nota, concretamente los más de 2,7 millones de ayudas entre las tres provincias se distribuyen: Cádiz, 169 armadores (1.001.339,90 euros), Huelva, 208 armadores (1.244.338,29 euros) y Málaga, 119 armadores (541.147,07 euros). Los armadores dispondrán de un plazo de cinco días, a contar a partir de este jueves, para comunicar errores o, en su caso, renunciar a las ayudas.

No obstante, estas ayudas están incluidas en el Real Decreto-Ley 5/2026 de 17 de febrero y tratan de compensar la pérdida de renta que sufrieron los armadores por no poder faenar durante las sucesivas borrascas que afectaron de manera especial a Andalucía. Dicho real decreto-ley establece distintas medidas extraordinarias de apoyo a los sectores agrario y pesquero afectados por un valor de 2.874,1 millones de euros, de los que en su mayoría (2.174) son ayudas directas.

La resolución de la Dirección general de Ordenación Pesquera y Acuicultura y el listado de beneficiarios se encuentran publicados en la página web del ministerio.