El Ministerio de Agricultura publica ayudas por más de 1,5 millones a 890 pesqueros andaluces por la subida del gasóleo

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves una nueva relación de beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar el incremento de los costes del gasóleo derivado de la crisis en Oriente Medio, que en el caso de Andalucía suman 890 buques pesqueros que podrán recibir un total de 1.581.508 euros.

Éstos dispondrán hasta el lunes 19 de octubre, inclusive, para comunicar posibles errores, aportar la documentación requerida o, en su caso, renunciar a las ayudas. El plazo de cinco días comenzó el pasado martes 13 de octubre, tal como ha apuntado el departamento de Luis Planas en una nota de prensa.

En el conjunto nacional, las ayudas beneficiarán a cerca de 4.500 armadores, propietarios de más de 4.800 buques pesqueros, que percibirán un total de 9,9 millones de euros. Esta segunda fase de la línea de ayudas compensa el gasto en gasóleo realizado entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

El periodo elegible de estas ayudas llega hasta el 31 de diciembre, pero para agilizar su concesión y permitir que los posibles beneficiarios continúen con su actividad, el ministerio optó por abonarlas parcialmente en periodos más cortos. La relación de potenciales beneficiarios está disponible en este enlace.

Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto realizar en los próximos días un nuevo pago de ayudas correspondientes al primer periodo de esta línea de apoyo, comprendido entre el 22 de marzo y el 30 de abril, cuyo grueso se abonó en agosto (3,2 millones de euros).