El Ministerio de Igualdad recaba datos sobre un presunto caso de violencia de género en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios de comunicación durante su visita institucional a las instalaciones de la calle Marqués de Ahumada en Madrid, sede central del servicio 028, a 13 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista ocurrido en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, que, de confirmarse, elevaría a seis las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de año por violencia de género, a 25 en toda España y a 1.366 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X, consultada por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del sexto caso de violencia de género este 2026 en Andalucía y se convertiría en la comunidad con más crímenes machistas este año.

La Guardia Civil ha hallado en la noche de este pasado viernes, 28 de junio, el cuerpo sin vida de una mujer que presentaba heridas por arma blanca en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de Mairena del Aljarafe. Un suceso que, según la investigación abierta por la Benemérita, podría tratarse de un presunto caso de violencia de género.

Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, los agentes que se personaron en el lugar de los hechos verificaron la existencia de una mujer que presenta heridas compatibles con el uso de armas blancas. Asimismo, en el interior del domicilio también se encontraba un varón nacido en el año 82 --unos 46 años-- que también presentaba heridas por arma blanca, "presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo", y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana.

Posteriormente, los servicios sanitarios han sido quienes han certificado el fallecimiento de la misma, una mujer que tendría fecha de nacimiento en el año 81 --unos 45 años--, según ha precisado Toscano. Bajo este contexto, el subdelegado del Gobierno ha indicado que la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el caso y que trabajan con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de género, aunque tras las primeras comprobaciones, no se ha detectado que la víctima y el presunto agresor estuvieran inscritos en el sistema VioGen ni que existiera denuncia previa.

Finalmente, Toscano ha hecho un llamamiento a todas las mujeres y a todos los entornos de las mujeres que ante cualquier signo de posible violencia lo pongan en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "porque es lo que permite que se activen los protocolos y los sistemas de protección de las mismas".