La ministra Saiz será la madrina del partido inclusivo de este año en la fase clasificatoria de la Champions League

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, será la madrina del Partido Inclusivo de fútbol de este año, que tendrá lugar el día 23 de octubre en el estadio Civitas Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Lille, en el marco de la fase clasificatoria de la Champions League de UEFA. Así se ha anunciado en el World Football Summit Europe que se está desarrollando estos días en Sevilla y en el que Saiz ha defendido "el enorme poder transformador del deporte para nuestra sociedad".

El año pasado, el Partido Inclusivo organizado en colaboración con la ONG Integrated Dreams fue un partido oficial de LALIGA entre el Real Betis Balompié y el Real Valladolid. A él asistieron 1.740 personas con diversidad funcional. El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad y llamar la atención la importancia de hacer de los estadios de futbol más accesibles a todos y en todos los sentidos, ha explicado el Gobierno en una nota de prensa.

La World Football Summit Europe reúne estos en días a más de 2.500 expertos de la industria del fútbol en Sevilla en un congreso en el que se debatirán temas como la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al deporte y rendimiento o la evolución del fútbol femenino o la sostenibilidad. "La participación en World Football Summit nos brinda una plataforma excepcional para destacar cómo el deporte, y en particular el fútbol, puede ser un poderoso catalizador para la inclusión social", ha explicado Elma Saiz.

En su intervención, la ministra ha puesto de manifiesto cómo "el fútbol --y el deporte en general, lo vimos este verano en la Eurocopa, y en los Juego Olímpicos y Paralímpicos-- son un potentísimo altavoz capaz de llegar a millones de personas y sensibilizar sobre la importancia de combatir el racismo, la xenofobia y, en general, contra cualquier discurso de odio; también para promover la inclusión en todas sus vertientes". En este contexto, la ministra ha llamado a la responsabilidad de los responsables públicos en su intervención.

"Debemos tener cuidado con lo que decimos porque podemos encender una mecha que luego termina explotando. No podemos permitir que la promoción de políticas xenófobas, racistas y discriminatorias socaven nuestros derechos y valores democráticos y nuestra convivencia", ha pedido. "El talento no entiende de color de piel, de origen, ni de clase social u cualquier otra condición. Y una sociedad debe procurarse todo el talento posible. En el fútbol esto se sabe bien. El mensaje es claro: tolerancia cero con los discursos de odio y cualquier forma de discriminación. No tienen cabida en nuestra sociedad. Los discursos de odio conducen a la merma de nuestro talento, a la fragmentación de la sociedad y al conflicto", ha insistido.

En el acto, también ha participado Julián Rebollo, tesorero del Comité Paralímpico Español y presidente de la Federación Española de deportes para personas con parálisis y daño cerebrales y Rafael Gordillo Vázquez, presidente de la Fundación Real Betis Balompié. Además, la ministra ha dialogado con importantes personalidades del ámbito del deporte que luchan por mejorarlo, en los distintos ámbitos de inclusión LGTBIQ+, igualdad de género, racial, lucha contra el racismo, inclusión de la discapacidad, e inclusión social.

En su intervención, Elma Saiz ha destacado los proyectos que lidera el Ministerio de Inclusión y que toman el deporte como herramienta fundamental para fomentar la inclusión social. "Estamos llevando a cabo alianzas que elevan el deporte a un nivel superior: la inclusión, la tolerancia y el antirracismo", ha dicho.

Un ejemplo de los proyectos en marcha es Score, que lidera el propio Ministerio a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), y al que se ha adherido recientemente LALIGA. Proyecto Score es un proyecto europeo que coaliga ciudades y entidades locales europeas para la promoción del deporte inclusivo, así como la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia en el ámbito deportivo. La campaña de Score se lleva a cabo en seis países europeos: España, Francia, Grecia, Irlanda, Austria y Suecia; y cuenta con el apoyo, en total, de 14 entidades colaboradoras, entre ellas la propia LIGA y los ayuntamientos de Bilbao y Sabadell, por ejemplo.

Según el Oberaxe, en el periodo de enero a agosto de 2024 se han realizado más de 2.100 notificaciones a las plataformas de redes sociales, superando el total de casos de todo 2023, las cuales han retirado el 30% (621 contenidos) de los contenidos reportados. "Está creciendo considerablemente la difusión del discurso de odio en las redes, por eso esta colaboración es particularmente importante".