La ministra de Sanidad se reunirá este jueves con responsables de Amama en Sevilla ante la crisis del cribado de cáncer

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, mantendrá este jueves, 30 de octubre, en Sevilla una reunión con la asociación Amama, entidad formada por mujeres con cáncer de mama que comenzó a alertar hace ahora un mes de fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz de dicha enfermedad en el marco del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Dichos fallos en la comunicación del resultado de mamografías y pruebas complementarias realizadas en el marco de este programa de cribados ha generado una crisis que a lo largo de este mes de octubre ha motivado una reestructuración del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A), que el pasado 8 de octubre aceptaba la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo.

Para hacerse cargo de dicha cartera de la Junta de Andalucía, ahora denominada de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juanma Moreno ha confiado en quien ya era el 'número dos' de su gobierno, el consejero Antonio Sanz, quien precisamente este miércoles ha desvelado en una rueda de prensa en Cádiz que ha mantenido "un encuentro largo y fructífero" con dicha asociación Amama de Sevilla, el primero entre ambas partes después de que el Gobierno andaluz se hubiese lamentado de sucesivas negativas de esta asociación a reunirse con ellos.

La reunión de la ministra con Amama está programa para las 11,00 horas de este jueves, 30 de octubre, en la sede de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, y al término del encuentro, sobre las 12,00 horas, está previsto que Mónica García atienda a los medios de comunicación, según se indica en la convocatoria de prensa.

Tanto el encuentro de Antonio Sanz como la reunión de la ministra con Amama se producen después de la concentración que ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, promovió el pasado domingo, 26 de octubre, la citada asociación en protesta por lo ocurrido con el programa de cribados, una incidencia por la que el Gobierno andaluz ha contabilizado hasta ahora un total de 2.317 mujeres afectadas.