MIR andaluces reclaman mejorar el precio de la hora de guardia, "entre los más bajos del sistema"

Archivo - Práctica en el Centro de Simulación Clínica Avanzada de Iavante. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Médicos Residentes Andaluces (MIR) reclaman mejorar el precio de la hora de guardia, "entre los más bajos del sistema MIR, lo que genera desigualdades territoriales dentro del propio Sistema Nacional de Salud". Además, demandan programas de fidelización de especialistas recién formados y modelos de contratación inicial "más estables" de manera que se tienda a la "reducción progresiva del uso de contratos de muy corta duración".

La Junta de Andalucía mejoró en 2021 las condiciones laborales del personal residente en formación de Andalucía, de forma que estos mantienen la totalidad de las retribuciones que vienen percibiendo cuando se encuentren en situación de incapacidad temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional, licencia por maternidad o paternidad, riesgo durante el embarazo o lactancia natural. Esta medida fue acordada en Mesa sectorial de negociación de sanidad y aprobada por el Consejo de Gobierno. Con esta mejora, se garantizaba que los profesionales en formación reciben la totalidad de las retribuciones que venían percibiendo antes de la situación de baja.

Según el cuadro de retribuciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) actualmente vigente y consultado por Europa Press, en días laborales la horquilla del precio por hora de guardia oscila entre los 14,07 y los 20,22 euros según si el MIR es de primer año o de cuarto/quinto curso. En el caso de los sábados, domingos y festivos, el precio oscila entre los 15,78 y los 22,61 euros. Para los festivos especiales, están estipulados desde los 28,14 a los 40,44 euros. Todos los precios son en bruto.

Según un estudio realizado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en 2024, la media en España del precio por hora de guardia era de 15,20 euros a 21,92 euros (de primero de MIR a cuarto/quinto de MIR) en los días laborables; de 16,86 a 24,20 euros para sábados, domingos y festivos; y de 27,97 a 39,85 euros en festivos especiales.

Son algunas de las peticiones que los MIR andaluces quieren hacer llegar al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, al que han solicitado formalmente una reunión para "abrir una vía de colaboración directa y así poder contribuir activamente a todas aquellas cuestiones que afectan a los MIR en la comunidad" y mejorar así "no sólo las condiciones del personal sanitario joven sino también la calidad asistencial".

En cuanto a la jornada laboral, David Montes, portavoz de los MIR andaluces y vicepresidente de la Asociación MIR España, apunta a los servicios de urgencias y a la "elevada presión asistencial" que existe en algunos hospitales andaluces. "Los residentes asumen en ocasiones una carga muy elevada debido al número reducido de facultativos especialistas presentes en determinadas guardias", asegura. Por ello, reclaman una "garantía" de que la actividad del residencia "mantenga su carácter formativo y supervisado".

El próximo año, Andalucía podrá incorporar a cerca de 2.000 MIR (las plazas ofertadas han sido 1.992). En total, 5.651 personas se examinaron del MIR en Andalucía para acceder a una de las 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR y FSE) convocadas por el Ministerio de Sanidad para todo el territorio nacional.