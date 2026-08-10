El mirador de Cascamorras de Baza (Granada) mantendrá un dispositivo de seguridad por el eclipse solar de este miércoles

MIrador del Cascamorras, en Baza. - AYUNTAMIENTO DE BAZA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Baza con la colaboración de las fuerzas de seguridad con presencia en el municipio han preparado un dispositivo extraordinario para que los vecinos que quieran puedan aprovecharlo de cara al eclipse solar anunciado para este miércoles 12 de agosto en el entorno del Mirador del Cascamorras, en Las Arrodeas.

Así lo han dado a conocer desde el Ayuntamiento bastetano en un comunicado en el que exponen que el referido mirador es una zona propicia por su altura y por su menor contaminación lumínica para disfrutar de este fenómeno natural, y por ello se establecerán diferentes servicios públicos para hacer más cómodo el disfrute de este momento.

Así, el Consistorio de Baza comunica que el acceso se permitirá tanto por la carretera de las canteras como por el parque San Pedro Mártir, mientras que la salida tendrá que realizarse por la Cuesta del Francés.

En coordinación con el servicio de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, la agrupación de Protección Civil vigilará este espacio para que las personas que decidan trasladarse hasta él puedan ver el eclipse con tranquilidad.

Se habilitarán aparcamientos, se instalarán contenedores para los residuos orgánicos y plásticos que pudieran producirse y se facilitará asistencia sanitaria de emergencia si alguien la necesita.

El dispositivo estará en marcha desde las 19,40 hasta más allá de las 21,00 horas, ya que el momento máximo de ocultación del sol se sitúa en torno a las 20:30 horas.

La Concejalía de Gobernación que dirige Mari Carmen Sánchez recuerda a la ciudadanía algunas de las recomendaciones que vienen realizando las autoridades en la materia, como el uso desde el primero momento de gafas homologadas que cumplan con la normativa ISO 12312-2; aprovechar los espacios habilitados por la administración; respetar el entorno, no aparcar sobre vegetación seca donde pudiera producirse fuego, no dejar basura o mantener libres los accesos para los servicios de emergencia.