Moeve apuesta por la innovación y el talento joven colaborando con ARUS Andalucía Racing Team de Fórmula Student

Moeve y ARUS Andalucía Racing Team han desvelado en un acto en Sevilla su acuerdo de colaboración durante dos temporadas de Fórmula Student. - MOEVE

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Moeve y ARUS Andalucía Racing Team han desvelado en un acto en Sevilla su acuerdo de colaboración durante dos temporadas de Fórmula Student. El convenio sitúa a la energética como uno de los sponsors relevantes de la escudería, representado en su monoplaza, a la vez que fomentarán el talento y la investigación en combustibles alternativos de automoción en una región vinculada a Moeve desde hace más de 60 años.

En el acto, estuvieron presentes Antonio Joyanes, Vicepresidente Ejecutivo de Energy Parks, junto a representantes institucionales de la Junta de Andalucía: María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones; Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación en funciones; Cristóbal Sánchez, viceconsejero de Industria, Energía y Minas en funciones; y Daniel Escacena, secretario general de Investigación e Innovación en funciones de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

A ellos se sumaron Álvaro Jesús Pimentel, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; y Gonzalo Domínguez, responsable del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla. Con la firma del acuerdo, Moeve estará presente en el nuevo monoplaza eléctrico de ARUS para esta temporada, que se ha presentado durante el mismo acto en Sevilla, tal como ha informado la empresa en una nota.

Además, la energética aportará su experiencia y conocimiento técnico en esta materia para que la escudería pueda ampliar aún más su potencial. A lo largo de la siguiente temporada, ARUS, en colaboración con Moeve, tiene previsto pilotar un nuevo vehículo impulsado por hidrógeno verde, que le convertiría en el primer equipo español que competirá en la categoría.

Antonio Joyanes, vicepresidente ejecutivo de Energy Parks de Moeve, ha afirmado que "colaborar con ARUS es una excelente oportunidad para trasladar a a competición nuestro propósito corporativo de transformar la energía. Al mismo tiempo, fomentamos el talento técnico en una región tan importante para Moeve como es Andalucía. Junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, combinamos la emoción del automovilismo con la reducción del impacto ambiental a través de la electromovilidad y de los combustibles renovables".

Roberto Hernández, Team Manager de ARUS, ha apuntado que "la apuesta que Moeve hace por nosotros es un motivo de ilusión. Ilusión por el trabajo que tenemos por delante, pero también por ese reconocimiento a la labor que llevamos realizando desde 2012, transformando la industria andaluza a través de la innovación y el desarrollo tecnológico. Por supuesto que el salto a la aventura del hidrógeno verde conforma un reto mayúsculo, pero si alguien ha demostrado sobreponerse a este tipo de adversidades es el equipo ARUS. Ya sucedió con el salto a la categoría eléctrica en 2018 o con el desarrollo del primer coche autónomo made in Andalucía en 2024. Por lo tanto, este siguiente paso a la categoría de hidrógeno no es más que la continuación natural en la trayectoria de un equipo abanderado en innovación, esfuerzo incansable en el día a día y el trabajo en equipo. Afrontamos este futuro con la tranquilidad y el orgullo de contar con Moeve como el gran impulsor de nuestra evolución".

Para el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, Andrés Sáez, este acuerdo supone "un paso estratégico para seguir fortaleciendo la conexión entre la formación de excelencia, la investigación aplicada y los grandes retos tecnológicos de la movilidad sostenible". Sáez ha destacado que "la colaboración entre Moeve y ARUS permitirá a nuestros estudiantes trabajar en entornos reales de innovación, incorporando tecnologías punteras vinculadas a la electrificación y al hidrógeno renovable".

Asimismo, ha subrayado que "la evolución del equipo hacia un monoplaza impulsado por hidrógeno representa un desafío tecnológico de enorme valor formativo y científico, alineado con las líneas de trabajo que la ETSi viene desarrollando junto a Moeve". Moeve y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) de la Universidad de Sevilla han construido una relación de más de 15 años, a través de la Cátedra Moeve para desarrollar actividades formativas y de investigación y colaboración, fomentando proyectos vinculados a la transición energética y a nuevos vectores como el hidrógeno y los biocombustibles, a la vez que se promueven prácticas, becas y proyectos de fin de estudios.

ARUS es una innovadora escudería de Fórmula Student que inició su andadura en la competición hace casi 15 años, marcando uno de sus hitos más importantes en 2018, con el lanzamiento de su primer monoplaza eléctrico. Además de competir en esta categoría, se sumó hace dos años a la de vehículos sin conductor con el primer coche autónomo de Andalucía. El siguiente objetivo será la creación de un vehículo impulsado por hidrógeno verde.

La Fórmula Student es la competición de automovilismo más importante del mundo en el panorama académico, con más de 1.400 universidades participantes de más de 80 países distintos. Actualmente, el Formula Student World Ranking cuenta con 29 pruebas distintas, una en España (Barcelona) y otra en Portugal (Lisboa), y cuatro categorías definidas: vehículos de combustión, vehículos eléctricos, vehículos sin conductor y, desde 2025, una nueva de vehículos impulsados por hidrógeno.